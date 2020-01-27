Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152»

Инженеры облачного провайдер Cloud4Y в сжатые сроки подготовили и развернули для ФГБНУ «ВНИРО» необходимую инфраструктуру и помогли перенести данные в защищенный контур. Клиент получил решение для размещения бухгалтерии, и при этом избавил себя от возможных штрафов со стороны государства.

ФГБНУ «ВНИРО» — головной НИИ рыбохозяйственной отрасли. Организация создана 135 лет назад для научного сопровождения государственной деятельности по управлению рыболовством, координации выполнения планов и программ рыбохозяйственных научно-исследовательских работ в Российской Федерации. «ВНИРО» проводит научные исследования, организует экспедиции, разрабатывает документацию по разумному использованию биоресурсов морей и пресных вод России и Мирового океана. Сотрудники ФГБНУ «ВНИРО» занимаются вопросами создания и развития научно-технических основ рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания.

В компанию Cloud4Y научно-исследовательская организация обратилась, так как нуждалась в услугах проверенного поставщика решений по защите персональных данных в рамках требований закона ФЗ-152. Построение собственной отказоустойчивой инфраструктуры, аттестованной ФСТЭК, и закупка ПАК Vipnet показалась руководителям организации экономически невыгодной. Поэтому вместо высоких капитальных затрат научно-исследовательский институт выбрал вариант с арендой.

«ВНИРО» искал отказоустойчивое облако для бухгалтерской инфраструктуры, и выбирал наиболее подходящего подрядчика. В конкурсе на оказание услуг приняло участие несколько крупных облачных провайдеров, а победу одержал Cloud4Y.

Сложность задачи заключалась в том, чтобы разместить в аттестованном контуре все базы данных и приложения для работы с 1С, доступ к которым должен осуществляться по защищённым каналам как из головного офиса, так и из сети филиалов, расположенных на территории всей РФ. Общее количество филиалов 28, что требовало тщательной проработки ИТ-системы.