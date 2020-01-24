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Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о соответствии дата-центра «Авантаж» требованиям глобального стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Бизнес-клиенты смогут обеспечить безопасность финансовых операций, используя мощности дата-центра для обработки данных банковских карт при оказании услуг.

Прохождение сертификации позволило дата-центру «Авантаж» стать площадкой для размещения ИТ-оборудования, которое задействовано в хранении, обработке или передаче данных платежных карт. Сервис будет востребован банками, процессинговыми центрами, владельцами систем электронных денежных переводов, традиционным и онлайн-ритейлом.

«Объемы безналичных расчетов и переводов ежегодно показывают кратный рост. Как результат, компании финансовой сферы и ритейла хранят и обрабатывают все больше данных, которые нуждаются в надежной защите. Для этого нужно предусмотреть целый комплекс мер безопасности, касающихся ИТ-инфраструктуры. Получение дата-центром «Авантаж» сертификата PCI DSS дает нам возможность освободить клиентов от необходимости строить собственные серверные и надежно их защищать согласно одному из ключевых стандартов в области безопасности данных при транзакциях с банковскими картами», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В ходе сертификации дата-центр «Авантаж» подтвердил соответствие стандарту PCI DSS в последней версии 3.2.1. Для выполнения требований международного стандарта в дата-центре обеспечен комплекс мер технической и физической безопасности: системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения на всей территории. Реализована возможность организации выгородок для изолированного размещения оборудования.

Стандарт PCI DSS учреждён международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover и принят во всем мире. Он разработан, чтобы повысить уровень безопасности данных платёжных карт и содействовать широкому внедрению унифицированных мер защиты данных по всему миру. Стандарт представляет собой совокупность требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Он применяется ко всем организациям, вовлеченным в обработку данных платежных карт.



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