Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

«Техносерв Cloud» предоставил Bilstein доступ к облачному дата-центру

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с немецкой компанией Bilstein.

Bilstein – крупный немецкий производитель амортизаторов. Его продукция входит в оригинальную комплектацию автомобилей марки Mercedes. Среди продуктов Bilstein – амортизаторы всех известных типов, а также модули пневмоподвески, детали рулевого механизма, пружины и готовые к установке комплекты.

В рамках сотрудничества «Техносерв Cloud» предоставляет клиенту закрытый сегмент «Виртуального дата-цента» на базе платформы виртуализации Vmware. Услуга предназначена для хранения и обработки данных, которые требуют высокой степени защиты. Программные и аппаратные средства защиты информации сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России, помимо этого, обеспечиваются дополнительные организационные меры безопасности. «Техносерв Cloud» осуществляет регулярный внешний и внутренний аудит безопасности, проводит мониторинг данных и совершаемых действий, связанных с обработкой персональных данных. Это позволяет отследить возможные вредоносные вмешательства и оперативно применить меры по их нейтрализации. Кроме того, масштабируемая виртуальная инфраструктура с 99,95% доступности способствует созданию полноценного центра по обработке и хранению персональных данных в «закрытом» сегменте.

«Облачный дата-центр позволит оптимизировать финансовые и временные затраты клиента. Он сокращает издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры. Наши эксперты обеспечивают комплексное техническое сопровождение, в том числе консалтинг и разработку комплекта документов для аттестации системы в регулирующих органах», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

ИТ-маркетплейс Market.CNews увеличил число комбинаций облачных тарифов с тысяч до миллиардов

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера

Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи

Техника

Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: хиты продаж зимы 2020

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний