SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит»

«Порт транзит» сообщила об успешном внедрении и начале использования в системе электронного документооборота платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl. Решение, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», позволит автоперевозчикам подписывать первичные электронные документы мобильной подписью и реализовать полноценный безбумажный документооборот.

Сферой деятельности компании «Порт транзит» являются комплексные услуги по организации автоперевозок зерна. Ключевыми заказчиками «Порт транзит» являются крупные компании – экспортеры зерна. С 2010 года компания предлагает на рынке следующие сервисы: организация парковки большегрузных автомобилей в г. Новороссийске, обеспечение логистики и диспетчеризации НЗТ и НКХП, разработка специализированных сервисов для автоперевозчиков, мониторинг автотранспорта, установка и поддержка систем контроля доступа. Партнерами компании выступают специализированные транспортные компании – от небольших, до крупных перевозчиков зерна.

С целью предоставления заказчикам современных инновационных сервисов компания «Порт транзит» разработала систему безбумажного документооборота, в которой поставщики зерна и автоперевозчики имеют возможность оформлять все необходимые первичные документы в электронном виде (в частности, заявки на перевозку и акты выполненных работ). Для обеспечения безопасности документооборота и его юридической значимости, обеспечения возможности полноценной работы водителей и представителей автоперевозчиков на мобильных устройствах, компания «Порт транзит» решала задачу выбора и интеграции в систему электронного документооборота передовых технологий мобильной подписи.

Основными критериями выбора решений мобильной электронной подписи стали: простота и оперативность формирования подписи документов на смартфоне водителя, обеспечение заданного уровня безопасности действий пользователей, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с другими системами формирования электронной подписи. В ходе подробного анализа решений, представленных на российском рынке, выбор был сделан в пользу платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково».

«Современные информационные технологии позволили вывести на качественно новый уровень такую сложную и специфическую сферу, как автоперевозки зерна: разработать удобные и востребованные сервисы, сократить финансовые и временные затраты как на саму логистику, так и на рутинные операции оформления документов, – отметил Игорь Зайцев, директор по развитию «Порт транзит». – Разработанная нами система электронного документооборота, в которой с помощью технологий компании SafeTech реализована мобильная подпись электронных документов, позволяет своевременно и качественно реализовывать все бизнес-процессы, связанные с доставкой зерна, обеспечить возможность безбумажного документооборота, возможность полноценной работы на мобильных устройствах. Это позволяет выполнить требования бизнеса поставщиков зерна и сократить затраты перевозчиков».

Использование платформы PayControl позволило обеспечить в системе электронного документооборота «Порт транзит» возможности подписи документов мобильной подписью и избавиться от необходимости оформления их в бумажном виде. Благодаря этому существенно упростились процедуры организации автоперевозок зерна, сократились затраты заказчиков на поиск перевозчиков и непосредственную доставку, а взаимодействие с зерновым терминалом, портом г. Новороссийска и комбинатом хлебопродуктов стало более четким и организованным.

«Успешное внедрение платформы PayControl в систему электронного документооборота компании «Порт транзит» убедительно показывает насколько масштабным может быть эффект от использования мобильной электронной подписи и создания безбумажного документооборота в целом, – отметила Дарья Верестникова, коммерческий директор компании SafeTech. – Результаты проекта наглядно показали преимущества использования инновационных технологий SafeTech для транспортной и логистической сферы. Мы рады, что с помощью PayControl были решены реальные задачи бизнеса заказчика и реализованы те функциональные возможности электронного документооборота, которые раньше еще не могли использоваться на мобильных устройствах».