«Ростелеком-Солар выпустил новую версию анализатора исходного кода приложений Solar appScreener

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора защищенности приложений Solar appScreener 3.4. Версию отличает наиболее продвинутая среди всех конкурирующих решений система отчетности, более детальная верификация уязвимостей и поддержка языка программирования VB.NET Microsoft.

В Solar appScreener 3.4 значительно переработаны навигация и конфигурация системы отчетности, а также само содержание отчетов. Последние теперь представляют собой не статичный перечень обнаруженных проблем и ошибок в коде, как было ранее, а динамический документ с кросс-ссылками на детальные описания обнаруженных уязвимостей. Таким образом, если по разным причинам специалист ИБ-службы не может предоставить разработчикам доступ в интерфейс анализатора, представленной в новом отчете информации будет достаточно для оперативного устранения всех выявленных уязвимостей.

Пользователи новой версии смогут выбирать, какую информацию по результатам анализа необходимо включить в отчет. Ранее отфильтровать уязвимости (по языкам программирования, с применением технологии Fuzzy Logic Engine, по наличию задачи в Jira и т.д.) можно было лишь в интерфейсе Solar appScreener. В отчет же загружалась вся полученная в результате сканирования информация об уязвимостях, без возможности ее фильтрации. Теперь фильтрацию можно использовать и при формировании отчетов. Например, при работе с ложными срабатываниями можно выгрузить в отчет лишь уязвимости со степенью достоверности от трех до пяти баллов по пятибалльной шкале.

Кроме того, теперь в отчет можно включить более подробную информацию о самом анализируемом проекте: историю всех сканирований, диаграммы со статистикой уязвимостей в разных разрезах, сравнение с предшествующим сканированием, комментарии к уязвимостям, диаграмму потока данных и другие данные.

«Переработанная система отчетности, которая доступна в новой версии, основана на наиболее приоритетных запросах, озвученных пользователями нашего анализатора. В процессе совершенствования отчетов мы сравнивали аналогичные возможности других решений данного класса, доступных не только российским, но и зарубежным заказчикам. В итоге мы с уверенностью можем сказать, что в Solar appScreener 3.4 пользователи получат наиболее продвинутую на рынке систему формирования максимально кастомизированных отчетов», – отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Также по запросу заказчиков разработчики реализовали в новой версии бо лее детальную систему верификации уязвимостей. В пользовательский интерфейс были добавлены новые статусы верификации «Подтверждено», «Отклонено», «Не обработано» (ранее можно было отметить уязвимости лишь как false). Статусы автоматически сохраняются во всех последующих сессиях, что существенно облегчает процедуру верификации уязвимостей в масштабных проектах, содержащих несколько миллионов строк кода.

В продолжение стратегии по поддержке максимально широкого спектра языков программирования в новой версии доступен анализ приложений, разработанных на VB.NET семейства .NET Microsoft. Этот язык наиболее часто используется для создания интерфейсов веб и десктоп-приложений. Теперь Solar appScreener поддерживает два наиболее используемых Microsoft языка разработки приложений – C # и VB.NET. Всего же в арсенале анализатора компании «Ростелеком-Солар» на данный момент 32 поддерживаемых языка программирования.

В части непрерывной работы по улучшению качества анализа кода в новую версию были добавлены такие расширения файлов как .bsp (язык ABAP), .pso (Cobol) и ряд других. В частности, это улучшение будет полезно крупным компаниям, использующим приложения для SAP, а также пользователям унаследованных систем, от которых по тем или иным причинам невозможно отказаться.