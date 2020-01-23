Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок

Bitmovin выходит на российский рынок благодаря партнерству с резидентом Фонда «Сколково» компанией Teleport Media. Свои продукты Bitmovin представит 28-30 января в рамках CSTB 2020 - крупнейшей выставки в отрасли производства и дистрибуции видео, которая пройдет в Крокус Экспо.

Технологиям Bitmovin доверяют BBC, Hulu, Periscope, New York Times, Turner, Redbull и другие крупные международные компании. На выставке CSTB 2020 Bitmovin продемонстрирует адаптивную инфраструктуру для стриминга видео в интернете, систему аналитики, а также неоднократно отмеченные как лучшие в Европе и США encoding-сервисы и HTML5 видеоплеер. Teleport Media будет содействовать Bitmovin в коммуникациях, курировать ее присутствие на выставке CSTB, а также адаптировать продукты компании для российского рынка.

Андрей Клименко, директор компании Teleport Media, отметил: «Мы видим многообещающие перспективы развития решений для видеосервисов в совместных проектах на российском рынке и за рубежом, и уже привлекли внимание потенциальных клиентов, которые познакомятся с коллаборацией Teleport Media и Bitmovin на CSTB 2020. Сегодня официальное партнерство между нашими компаниями является важным стратегическим шагом: Bitmovin интересен растущий взрывными темпами российский рынок OTT/VOD, а Teleport Media расширит линейку продуктов и предоставит клиентам самые современные технические решения в области стриминга видео».

Teleport Media является лидером на российском рынке peer-to-peer Content Delivery Network (p2p CDN). В 2019 году, после успешно проведенных технических интеграций и внедрений у таких крупных клиентов, как телекомпания «Первый канал», Teleport Media инициировала партнерство с международной компанией Bitmovin и вывод ее продуктов на рынки России и СНГ. Тесное технологическое партнерство с Bitmovin позволит Teleport Media получить больший охват потенциальной аудитории для собственных продуктов не только в России и странах СНГ, но и увеличить объем продаж на международных рынках.

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Фонда «Сколково», сказал: «Преимущества Teleport Media в сравнении с традиционным СDN - это масштабируемость, возможность улучшать качество видео, запатентованная технология защиты стрима в пиринге. На пиках просмотра, например, во время спортивных матчей, прямого эфира с Президентом Российской Федерации или в новогоднюю ночь Teleport Media существенно снижает затраты на внешнюю CDN».

Продукты Teleport Media и Bitmovin дополняют друг друга. Bitmovin производит современные видеоплееры, которые за счет кодирования и декодирования видео помогают повысить скорость и качество его передачи. Интегрировать Bitmovin Player с решением Teleport Media позволяет собственный программный плагин сколковской компании. Клиенты Teleport Media могут кратно снизить трафик и существенно сэкономить на трансляции, потратив 15 минут на настройку и вписав пару строк кода перед медиа-плеером на сайте или в мобильном приложении. Одинаковое видение VidTech рынка позволяют Teleport Media и Bitmovin эффективно дополнять любую архитектуру производства, хранения и доставки видео.

Крис Милн, директор по продажам EMEA Bitmovin: «Наша сеть коммерческих и технологических партнерств помогает клиентам улучшать свои видеосервисы каждый день. Teleport Media сочетает в себе сильные технические навыки и отличные ноу-хау местного рынка».