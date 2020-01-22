Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса

Zyxel представила решение для виртуальных частных сетей (VPN) ZyWALL VPN1000. С помощью нового шлюза компании СМБ легко и безопасно наладят доступ удаленных офисов и сотрудников к корпоративной информации и ее передачу между разными площадками.

Из-за постоянного роста киберугроз сектору СМБ все сложнее обеспечить свою информационную безопасность, особенно если требуется защита для удалённых филиалов (сотрудников) и каналов связи с ними. Универсальное решение ZyWALL VPN1000 полностью устраняет эти проблемы безопасности с помощью удобного функционала организации соединения, внедрения SD-WAN и другие функции защиты сети.

Новое решение из семейства ZyWALL VPN поддерживает все основные типы соединений VPN и может управлять соединениями IPSec, L2TP, SSL & TLS и PPTP, а также топологиями site-to-site и client-to-site. Независимо от того, нужно ли компании обеспечить доступ к корпоративной сети сотрудникам, работающим вне офиса, или требуется предоставить филиалам возможность для совместной подготовки отчета для главного офиса, ее данные всегда будут безопасно транслироваться по сети в зашифрованном виде.

ZyWALL VPN1000 поставляется с лицензией SD-WAN на один год, поэтому это решение можно использовать как в автономном режиме, так и в режиме Nebula Orchestrator (SD-WAN).

Если в некоторых решениях SD-WAN для оптимизации производительности соединения используется балансировка нагрузки, из-за чего их пользователи вынуждены каждый раз конфигурировать заново по отдельности свои межсетевые экраны, то в продуктах Zyxel с поддержкой SD-WAN применяется централизованное управление, поэтому пользователи могут безопасно с применением интеллектуальных функций направлять трафик через WAN и увеличить производительность приложений. В результате улучшается работа пользователей и продуктивность персонала компании и сокращаются расходы на ИТ.

Кроме мощного функционала VPN и SD-WAN в ZyWALL VPN1000 используются удобные функции защиты сетей, в том числе межсетевой экран с фильтром контента, полностью интегрированная функция сервисов безопасности по подписке с фильтром доменов URL и HTTPS и безопасный поиск. Также продукт использует технологию Zyxel GeoEnforcer для определения географии отправителя входящего трафика.

Кроме того, ZyWALL VPN1000 поддерживает гибридные облака и его сертифицированный шлюз полностью настроен для подключения к публичным облакам AWS VPC и Microsoft Azure.

«После выхода ZyWALL VPN1000 СМБ получит универсальный продукт, обеспечивающий максимальную безопасность, быстродействие и динамичность. Эта флагманская модель из линейки наших межсетевых экранов серии VPN поможет провайдерам, реселлерам и компаниям с несколькими филиалами обслуживать территориально-распределенные сети и надежно защитить передаваемые по ним данные», - отметил Инчен Лин (Inchen Lin), вице-президент (AVP) отделения Zyxel SD-WAN Business Center.

На территории России и СНГ ZyWALL VPN1000 с SD-WAN уже доступен к заказу через дистрибьюторов Zyxel. Это новейший продукт из линейки обеспечивающих комплексную безопасность устройств Zyxel для VPN, в которую входят модели VPN50, VPN100 и VPN300. Компания любого размера может выбрать из этой линейки ту модель, которая оптимально подходит для ее требований к VPN.