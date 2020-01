Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила новые потребительские и бизнес-решения.

Среди представленных продуктов: карты памяти Canvas Plus. Обновленные, более скоростные карты (включая UHS-II) с увеличенной емкостью, а также новые кардридеры MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Canvas Plus; твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD; встроенные устройства. Потребительские товары повседневного пользования на базе продуктов Kingston; твердотельные накопители NVMe для дата-центров в форм-факторах U.2 и M.2. Ключевые критерии производительности — предсказуемая низкая задержка и непротиворечивость операций ввода-вывода. Область применения — высокопроизводительные хранилища данных (модернизация внутренних дисковых отсеков, серверы гипермасштабируемых дата-центров, облачные сервис-провайдеры); твердотельные накопители с увеличенной емкостью SATA SSD (DC450R, DC500R) для дата-центров. Твердотельный накопитель емкостью 7,68 ТБ для дата-центров провайдеров облачного хостинга и других компаний, нуждающихся в увеличении объема хранилищ.

«Будучи одним из ведущих поставщиков решений для хранения данных, мы прилагаем все усилия, чтобы заказчики получали только самое лучшее», — сказал Крейг Тилмонт (Craig Tilmont), директор по маркетингу компании Kingston.