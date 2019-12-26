Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

УЦСБ расширил инфраструктуру дата-центра «СКБ Контура»

Интеграция Инфраструктура

Специалисты «Уральского центра систем безопасности» (УЦСБ) расширили инженерную инфраструктуру центра обработки данных (ЦОД) компании «СКБ Контур». Они установили новое оборудование и успешно интегрировали его в существующую систему безопасности.

В центре обработки данных «СКБ Контура» хранятся данные клиентов. От его бесперебойной работы зависит деятельность всей компании. Расширение ЦОДа не только увеличит вычислительные мощности, но и повысит уровень безопасности.

Чтобы разместить новое оборудование специалисты установили дополнительные ряды монтажных шкафов. Они оснащены интеллектуальными блоками распределения питания и выносными датчиками температуры.

За микроклимат в ЦОД теперь отвечает модернизированная система кондиционирования с функцией изоляции «горячего коридора». Эта функция повышает производительность и оптимизирует распределение воздушных потоков. Новые кондиционеры подключены к двум независимым контурам холодоснабжения, дренажной системе, а также системе бесперебойного электроснабжения.

Установленное инженерное оборудование, включая кондиционеры, интеллектуальные блоки распределения питания и датчики контроля микроклимата, было интегрировано в существующую систему мониторинга.

Олег Сидоров, руководитель направления инженерной инфраструктуры ЦОДов, сказал: «Специалистам компании УЦСБ необходимо было не просто расширить существующую инженерную инфраструктуру. Мы выполнили полный объем требований к уровню резервирования инженерных систем, необходимых для надежной работы ИТ-оборудования и обеспечения непрерывности бизнес-процессов заказчика. Модернизация выполнена на действующем ЦОД, без остановки систем инженерного обеспечения и без прерывания работы сервисов заказчика»

Роман Паньков, менеджер проектов инфраструктуры «СКБ Контура», сказал: «"СКБ Контур" занимается разработкой ПО и облачных сервисов. ЦОД – один из важнейших элементов компании, в нем хранится критичная для бизнеса информация. Поэтому мы обязаны создать все необходимые условия для круглосуточной работы ИТ-оборудования. И мы рады, что есть на рынке специалисты, которым можно доверить такую ответственную задачу».

Другие материалы рубрики

«Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей

От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews

Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов

Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя

Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

В России создают универсальный процессор, решающий ИИ-задачи лучше Intel

Техника

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью