«СКБ Контур» запустила ЭДО в компании «Байкал-Сервис»

«СКБ Контур» объявила о запуске системы ЭДО «Диадок» в компании «Байкал-Сервис» Запуск системы ЭДО позволил «Байкал-Сервису» сэкономить больше полумиллиона рублей за три месяца. Транспортная компания снизила затраты на подготовку и отправку бумажных документов. Обмен электронными документами обеспечивает оператор электронного документооборота СКБ «Контур» и его система «Диадок».

В компании «Байкал-Сервис» подвели итоги перехода на ЭДО с контрагентами. За первые три месяца отправлено 350 тысяч электронных документов. Это позволило сократить почтовые расходы на 650 тысяч рублей.

У «Байкал-Сервиса» более 100 филиалов, каждый из которых подключен к системе ЭДО.

Сергей Поляев, руководитель службы взаиморасчетов «Байкал-Сервис ТК», отметил: «Мы остановили свой выбор на системе «Контур.Диадок», поскольку большинство наших клиентов — около 85 % — работают с этим оператором. За короткий промежуток времени нам удалось наладить взаимодействие через «Диадок» с более чем 15 тысячами контрагентов, и их число постоянно растет. Сотрудники стали тратить меньше времени на оформление документов и подготовку к отправке. Исходящий документооборот по всем филиалам компании ведут всего три специалиста. При этом клиенты получают оригиналы документов в тот же день, когда они были отправлены. Раньше доставка могла занимать одну-две недели».

Николай Женишек, руководитель сектора развития «Диадока» в центре по работе с федеральными клиентами СКБ «Контур», отметил: «Специфика оказания транспортно-логистических услуг подразумевает удаленность компании от ее клиентов. Еще одна отраслевая особенность — большое число контрагентов и внушительный объем документооборота. Благодаря использованию готового модуля для интеграции с 1С удалось достаточно быстро запустить ЭДО в организации с годовым документооборотом в 3 млн документов. Возможности «Диадока» позволили автоматизировать обработку документов и формирование пакетов для отправки. Результатом стала экономия времени и ресурсов на почтовую доставку, а также снижение нагрузки на сотрудников».