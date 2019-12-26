«Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» запустили автоматизированную систему управления производством

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и ГК «Кировский завод», российское многопрофильное машиностроительное предприятие, объявили об успешном запуске системы мониторинга и управления промышленным производством, созданной в рамках стратегического партнерства компаний в области автоматизации и повышения эффективности производства на базе ИТ-технологий.

В ноябре 2018 г. МТС, «Энвижн груп» и ГК «Кировский завод» подписали соглашение о сотрудничестве в создании автоматизированной системы мониторинга и управления производством с использованием индустриальной коммуникационной платформы (ИКП), призванной повысить эффективность работы станочного парка и оборудования предприятия.

Система, запущенная в опытную эксплуатацию на площадках «Объединенных заводов буровой техники им. В. В. Воровского» и завода «Киров-Энергомаш» (входят в группу компаний «Кировский завод»), позволяет в реальном времени собирать с установленных на станках датчиков информацию о текущем состоянии работы оборудования. Для обеспечения взаимодействия персонала заводов между собой, помимо стандартных возможностей мессенджера, в систему встроена платформа, позволяющая коммуницировать с устройствами при помощи чат-ботов для реализации специфичных производственных бизнес-процессов. Платформа имеет стандартный веб-интерфейс и мобильное приложение. Полученная статистика помогает сократить простои, снизить аварийность, повысить эффективность логистики и других производственных процессов, отмечают в «Энвижн груп».

Следующим этапом станет совершенствование платформы и ее применение в других системах предприятия: ERP (планирование ресурсов предприятия), MES (система управления производственными процессами), PDM (управление инженерными данными) и т. п. Планируется также продолжить интеллектуализацию ботов и внедрить аналитическую обработку получаемых данных, в том числе с помощью нейронных сетей. Все это позволит подготовить единый продукт на основе связки системы мониторинга, ERP и индустриальной коммуникационной платформы для вывода на B2B-рынок.

«Созданная система мониторинга и управления оборудованием успешно протестирована и внедрена на центральной производственной площадке Кировского завода. Гибкость и простота управления системы позволяют развернуть ее практически на любом производстве в течение нескольких дней, с возможностью легкого масштабирования и адаптации под различные нужды. Мы рассчитываем, что использование нового решения позволит как минимум в 1,5 раза сократить издержки, связанные с эксплуатацией станков и оборудования. В наших ближайших планах – вывести разработку на рынок как самостоятельный коммерческий продукт. Уверен, что в этом нам помогут глубокая отраслевая экспертиза группы компаний АФК "Система" и экспертиза МТС в создании и продвижении ИТ-решений, а также ведущие позиции "Кировского завод"а в современных технологиях машиностроения», – отметил президент «Энвижн груп» Сергей Гавренков.

«Индустриальная коммуникационная платформа может стать основным средством коммуникации в корпоративном и промышленном секторах экономики для включения "полевых" работников в единый процесс цифровизации, который будет фундаментом роста производительности, эффективности и снижения рисков в производственных процессах. Следующий этап – возможность оцифровки действий производственного персонала. Эта задача пока в общем виде не решена, но применение ИКП – своевременный шаг в этом направлении», – сказал директор по информационным технологиям «Кировского завода» Виктор Верниковский.

В рамках стратегического партнерства «Кировский завод» выступает соавтором концепции системы, а также опытной площадкой для испытаний и ввода в эксплуатацию отраслевых решений. Дочерняя компания МТС – системный интегратор «Энвижн груп» проектирует и разрабатывает решение. МТС как технологический партнер проекта примет участие в масштабировании решения на бизнес-рынок страны.