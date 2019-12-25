«Автоматика» разработала защищенные микропереключатели для автомобильных дверей

Смоленский завод радиодеталей, входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработал и начал серийное производство микропереключателей для дверных автомобильных замков с высокой степенью защиты от внешних воздействующих факторов. Они имеют компенсирующий рычаг и могут использоваться в различных электромеханических узлах изделий общепромышленного применения, где необходима соответствующая степень защиты.

Микропереключатели концерна «Автоматика» предназначены для широкого модельного ряда автомобилей. По желанию заказчика возможно изготовление устройства в различных конфигурациях в соответствии с требованиями к влагоустойчивости.

Микропереключатели имеют степень защиты IP67 – это международный стандарт защиты оборудования от внешнего воздействия, который подтверждает защиту от попадания пыли и от временного погружения под воду, а также имеют гарантию три года при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

«Концерн "Автоматика" предлагает высокотехнологичные отечественные решения для автомобильной промышленности с высокой степенью защиты, в том числе востребованные в настоящее время тахографы для автомобилей, а также навигационно-криптографические модули тахографа. Микропереключатели для автомобильных дверей, разработанные Смоленским заводом радиодеталей, соответствуют всем современным требованиям к качеству изделия», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.