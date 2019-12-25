Accenture назвала тренды в сфере производителей полупроводников

Accenture провела опрос среди компаний, работающих в полупроводниковой промышленности, и выделила пять технологических трендов, которые определят ближайшее будущее индустрии.

Технологии DARQ (блокчейн, искусственный интеллект, расширенная реальность и квантовые вычисления) кардинально изменят рынок производителей полупроводников в ближайшие три года. Так считают 60% руководителей отраслевых компаний.

«87% производителей уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ», – говорится в отчете компании.

Популярность технологий среди представителей отрасли распределилась так: искусственный интеллект (77% опрошенных видят за ним будущее), XR (73%), блокчейн (55%). Конкурентным преимуществом в использовании технологий DARQ будет создание экосистем и партнерство со стартапами, помогающими двигать инновации, уверены авторы исследования.

Деятельность в рамках экосистемы необходима для развития отрасли, но, в то же время, она увеличивает риски для бизнеса. Только 23% полупроводниковых компаний сообщили, что знают об ответственном отношении по обеспечению информационной безопасности партнеров в экосистеме.

Для успешной конкуренции компаниям необходимо лучше знать своих клиентов, предвидеть их потребности еще до того, как они возникнут, показывают результаты исследования.

Опрос показал, что 94% представителей отрасли согласны, что объем данных о потребителях (цифровая демография) откроет предприятиям полупроводниковой промышленности новые возможности.

81% опрошенных считают, что наличие цифровой демографии позволит расширить возможности продажи и доставки полупроводников. 71% ожидают, что объем данных о пользователях значительно увеличится в ближайшие два года.

По мнению авторов исследования, мгновенная подстройка под нужды заказчика станет критерием успеха отрасли в будущем. 90% участников опроса согласны с этим. Тем не менее, 54% руководителей полупроводниковых компаний ответили, что у них примерно равный приоритет между индивидуальным и общим подходами в предоставлении продуктов и услуг сегодня.

«Отрасль производит инновационный продукт, но большинство ее игроков не предлагают передовые решения для сотрудников», – говорится в отчете. Так, 71% опрошенных руководителей признались, что уровень цифровой зрелости их сотрудников выше, чем предприятий, которые они представляют. При этом отрасль испытывает значительный дефицит кадров, достигающий 10 тыс. рабочих мест в мире.

По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, отечественные игроки полупроводниковой отрасли ожидают от цифровой трансформации освоения производства новых продуктов и, в итоге, выхода на новые рынки.

«Среди ключевых барьеров к трансформации компании отмечают: недостаток целевого финансирования, отсутствие необходимых кадров и цифровых платформ, а также необходимость внедрения новых моделей взаимодействия с клиентами, повышение эффективности организаций. Среди возможных рисков – падение спроса и повышение конкуренции», – сказал Ринат Максутов.

Он отмечает, что у производителей есть шанс запрыгнуть в поезд трансформации и модифицировать свои решения.

«Уже сейчас многие представители российской индустрии задействуют такие решения, как 3D-печать, IoT, Big Data и пока наименее активны в использовании XR и блокчейна», – отметил Ринат Максутов.