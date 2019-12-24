«СКБ Контур» помог «Газпромбанк Автолизингу» наладить проверку контрагентов

«Газпромбанк Автолизинг» внедрил проверку контрагентов через сервис «СКБ Контур». Для проверки и подбора клиентов компания приобрела 73 рабочих места в веб-версии «Контур.Фокуса», а также 5 000 запросов в год в API сервиса.

«Газпромбанк Автолизинг» предлагает лизинг транспорта для бизнеса и работает более чем с 2 500 контрагентов. Основными клиентами компании являются юридические лица — малый и средний бизнес. С помощью «Контур.Фокуса» служба безопасности ускорила проверку контрагентов и автоматизировала мониторинг изменений. Сервис собирает важнейшую информацию о компаниях из ключевых открытых источников: арбитражные дела, бухгалтерская отчетность, сообщения о банкротстве, госконтракты, особые реестры ФНС, заблокированные счета и др.

Перед тем как руководство заключает договор лизинга с клиентом, служба безопасности проводит проверку и оценивает риски сотрудничества. Сотрудников СБ в большей степени интересуют признаки мошенничества. Удобная система маркеров в Фокусе позволяет проверять организации по заданному набору критериев. Пользователь может установить собственные маркеры автоматической проверки и быстрее найти существенные факты.

Когда договор подписан, данные о клиенте направляются в отдел рисков. Сотрудники отдела рисков контролируют изменения по всему списку текущих контрагентов. Проверка такого объема информации вручную занимает много времени, поэтому для компании было важно оптимизировать мониторинг изменений. API Контур.Фокуса интегрирован в учетную систему «Газпромбанк Автолизинга» и ежедневно уведомляет отдел рисков обо всех изменениях у контрагентов в формате новостной рассылки. Кроме того, автоматизация снижает риск ошибки из-за человеческого фактора.

Возможности «Контур.Фокуса» также пользуются популярностью у отделов продаж и маркетинга. Сервис позволяет подобрать потенциальных клиентов и на этапе формирования базы исключить неблагонадежные компании.

Сейчас «Газпромбанк Автолизинг» развивает работу с API Контур.Фокуса, который внедрен в Dynamics CRM. Основная задача — поставить на мониторинг всю клиентскую базу с уже зашитой системой оценки рисков — скорингом, чтобы сократить рутинный труд, оперативно отслеживать изменения и снижать возможные риски.

«Сервис Фокус привлек нас удобством интерфейса, большим количеством источников информации: исполнительные производства, арбитражные дела, сведения о банкротстве, анализ аффилированных лиц, финансовая отчетность. Фокус дает возможность как работать в веб-версии для глубокой ручной проверки, так и автоматизировать переведение информации в CRM при помощи API. Это позволило упростить заведение на рассмотрение новой лизинговой сделки. Немаловажным фактором при принятии решения стала оптимальная стоимость сервиса», — сказал Александр Като, начальник отдела анализа и контроля «Газпромбанк Лизинга».