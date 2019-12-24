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R-Style Softlab автоматизировала продажу услуг «Союзмедсервиса»

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R-Style Softlab и «Союзмедсервис» завершили проект по автоматизации продажи и оформления сертификатов на использование сервиса дистанционных информационно-консультационных услуг медицинского характера.

Специалисты ИТ-компании внедрили в «Союзмедсервисе» фронт-офисное решение на базе программного комплекса Interbank RS Core. Благодаря этому компания получила возможность продавать сертификаты на комплексные программы дистанционных консультаций с медицинскими специалистами.

«Автоматизация бизнес-процессов продаж позволит нам увеличить клиентскую базу, — отметила Наталья Трунова, директор по клиентскому сервису. — Наша компания сможет гарантировать клиентам высокое качество сервиса при продаже и оформлении сертификатов, минимизировав ошибки».

«R-Style Softlab активно осваивает новое для себя направление работы — внедрение фронт-офисных решений в страховых компаниях, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента электронного банковского обслуживания, R-Style Softlab. — Мы уже успешно завершили несколько проектов. Надеемся, что и “Союзмедсервис” оценит удобство интерфейса, гибкость настройки параметров при продаже, простоту ведения учета проданных сертификатов и другие возможности нашего фронт-офиса».



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