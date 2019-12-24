Prisma запустила систему самообслуживания в семи магазинах Санкт-Петербурга

Сеть финских супермаркетов Prisma запустила систему самообслуживания еще в семи магазинах Санкт-Петербурга. Решение помогает увеличить пропускную способность, разгрузить классическую кассовую линию и привлечь больше покупателей. Такой формат оплаты покупок выбирает до 30% клиентов Prisma.

В июле 2019 г. открылся супермаркет Prisma с системой самообслуживания в универмаге Au Pont Rouge. Следующий этап — запуск аналогичных решений еще в шести магазинах — состоялся в октябре и занял менее одного месяца. Система самообслуживания заработала в супермаркетах Prisma в торговых и развлекательных комплексах «Москва», «Жемчужная плаза», «Балтийский», «Континент», «Атлантик-Сити» и новом магазине в универмаге «Кировский». В каждом — от четырех до шести касс самообслуживания.

Система самообслуживания рассчитана главным образом на покупателей с небольшим количеством товаров — до 10 позиций. Этим форматом сегодня пользуется до 30% покупателей Prisma. Благодаря ему растет пропускная способность магазинов, особенно в пиковые часы, без ущерба качеству обслуживания. Prisma также отмечает сокращение очередей и решение актуальной проблемы дефицита персонала: вместо 4–5 кассиров достаточно 1–2 сотрудников на кассовой линии.

Концепцию самообслуживания для ритейлера разрабатывает и внедряет компания CSI. Специалисты исследуют каждый магазин — от места и формата до покупательской активности и бизнес-целей, — проектируют острова с нужным числом касс, устанавливают оборудование. Затем внедряют систему самообслуживания в операционную деятельность магазина, устанавливают показатели эффективности, а после запуска — помогают добиться их, контролируя работу острова.

В магазинах Prisma установлены шведские кассы самообслуживания ITAB. Половина из них оснащена отказоустойчивыми японскими модулями приема наличных Glory, остальные предполагают только безналичный расчет — 70% покупателей сети рассчитываются картами. Всеми устройствами на острове управляет решение Set Retail SCO компании CSI, которое контролирует актуальность цен и помогает покупателю на каждом шаге.

Всего система самообслуживания работает в 11 торговых точках Prisma. Ранее ритейлер запустил аналогичные решения в круглосуточном мини-маркете на Владимирской площади (ночью он работает только в формате самообслуживания), а также в ТРК «Европолис», «Лиговъ» и «Международный».

Заместитель генерального директора сети Prisma Марита Коскинен рассказала: «Система самообслуживания позволила нам предоставить покупателям принципиально новый уровень сервиса. Запустив ее в первых четырех магазинах, мы увидели, что этот формат пользуется популярностью у покупателей и удобен для сотрудников. Мы достигли целевых показателей пропускной способности, скорости и качества работы во всех магазинах».

Руководитель направления самообслуживания CSI Игорь Чечулин отметил: «Мы ценим сотрудничество с Prisma и возможность перенять у коллег новый для нас опыт. Например, на этом этапе внедрения поработали в нескольких магазинах с нестандартными планировками — с аппендиксами, ответвлениями, несущими столбами. Эти особенности необходимо учитывать при проектировании островов самообслуживания. Мы много работали на местах: исследовали маршруты разных групп покупателей, определяли направление их движения и наиболее удобные места для островов самообслуживания. Слаженная работа с командой Prisma и доверие коллег к нашей экспертизе позволили добиться необходимых результатов».