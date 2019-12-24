Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения

Infowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информации компании, в том числе связанной с производством и потреблением ее продукции.

Infowatch Traffic Monitor позволит осуществлять мониторинг несанкционированных действий сотрудников внутри компании и предотвращать передачу данных при обнаружении в них защищаемой информации. Кроме того, решение интегрировано с такими системами как Usergate и Exchange, а также соответствует требованиям ФСТЭК. В компании «Газпром межрегионгаз Уфа» особо отметили простоту применения Traffic Monitor и высокий профессионализм сотрудников ГК Infowatch, внедрявших систему.

Руководитель направления клиентских сервисов в ПФО ГК Infowatch Тимур Галиулин сказал: «Infowatch Traffic Monitor является отечественной разработкой, занимающей лидирующие позиции на рынке информационной безопасности. Кроме того, это первая в России система, способная способной блокировать действия злоумышленников в момент совершения инцидентов, без прерывания бизнес-процессов компании, и это крайне важно для корпоративных заказчиков из ТЭК».



Другие материалы рубрики

Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей

Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике

Российский рынок серверов падает, но продавцы богатеют

Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft

Глава «Ланита» купил «Код безопасности»

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью