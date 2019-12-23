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Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том числе с нестандартным расположением информации.

Технология Smart CardReader предназначена для распознавания данных банковских карт в видеопотоке на мобильных устройствах и на отдельных фотографиях. Преимущество новой технологии заключается в способности распознавать не только банковские карты с «традиционным» горизонтальным расположением идентификационных данных на лицевой стороне, но и те, на которых данные нанесены с вертикальной ориентацией, а также расположены на обратной стороне.

Важным преимуществом для пользователей является способность программы обеспечивать промышленное качество распознавания в реальных условиях работы — при различном освещении, на ходу, при поездке в такси или поезде, для любых фоновых изображений карт и карт с естественным износом.

В основе представленной технологии лежит принципиально новый подход к искусственному интеллекту в распознавании — GreenOCR, направленный на снижение энергопотребления при обучении и исполнении нейронных сетей. Так, при выполнении заложенных алгоритмов, включая распознавание символов, большинство вычислительной тяжелых, энергозатратных операций умножения заменены на лёгкое сложение.

Интеграция Smart CardReader в платежные сервисы дает возможность пользователям автоматически вводить данные банковских карт при осуществлении платежей, переводов и других финансовых операций в мобильных приложениях и на интернет-сайтах. Время обработки карты составляет около секунды, при этом обеспечивается точность распознавания номера не менее 99,61%.

Smart CardReader автоматически определяет тип карты, метод нанесения персональных данных и распознает номер карты, имя владельца и срок окончания её действия. Распознавание доступно для карт международных платежных систем, а также карт национальной платежной системы «Мир». Технология уже используется в мобильных приложениях экосистемы Тинькофф, Почта Банке, ДелоБанке и др.

Многоплатформенная технология Smart CardReader работает на большинстве мобильных и серверных операционных систем МОС «Аврора», iOS, Android, «Эльбрус», Linux, Windows, Solaris. Для интеграторов и разработчиков сервисов мобильного эквайринга и интернет-эквайринга она доступна в виде SDK.

Для пользователей обновление предоставляется бесплатно на основании заключенных договоров. Протестировать возможности распознавания банковских карт можно, установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google play или App Store.

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