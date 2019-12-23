Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP

Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP.

Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть ближе к своим клиентам, поэтому открывает пункты обслуживания практически во всех районах Москвы. Чтобы наладить эффективное взаимодействие внутри сети и обеспечить мобильность сотрудников, компания решила перейти на облачные решения.

«Шинохран» искал облачного провайдера, способного быстро и недорого предоставить нужное количество виртуальных рабочих столов, а также решить вопрос содержания серверного оборудования. После анализа рынка выяснилось, что наиболее выгодные условия сотрудничества предложил корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Компания быстро среагировала на входящую заявку, предложив наиболее удобный вариант работы, а также предоставив бесплатный тестовый доступ к облачным ресурсам.

Оценив удобство работы с сервисом, «Шинохран» заключил договор с провайдером, перенеся свои данные в облако Cloud4Y. Теперь компания работает по модели IaaS, используя облачные мощности.

«Шинохран» полностью избавлен от необходимости обслуживать ИТ-инфраструктуру, поскольку данные хранятся на облачном сервере Cloud4Y. А благодаря использованию удалённых рабочих столов, сотрудники компании больше не «привязаны» к офису и могут работать с данными в любое время и из любой точки Москвы или другого города.

Еще одно важное преимущество сотрудничества компании «Шинохран» с провайдером Cloud4Y — снижение издержек на ИТ-инфраструктуру. Компания может масштабировать количество виртуальных рабочих столов и быстро предоставлять новым сотрудникам полноценное рабочее пространство.