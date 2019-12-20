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Softline рассказала об экосистеме роботизации в различных сферах бизнеса

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Ведущие эксперты Softline поделились мнением о развитии российского рынка роботизации и рассказали о наиболее интересных решениях по теме «Экосистема роботизации на базе отечественных продуктов».

Обеспечение многоканальности доступа к сервисам и автоматизация процессов их выполнения образуют экосистему роботизации. Она включает в себя чат-ботов, голосовых ботов, сервисы для распознавания и чтения документов, - всё, что помогает автоматизировать наибольшее число стандартных операций, сопровождающих практически все бизнес-процессы в компании: от найма сотрудников и продаж до тестирования и управления инфраструктурой. При этом речь идет не о простом чат-боте, а об интеллектуальном, который способен классифицировать сообщения на основе намерения человека или даже распознавать его желания и эмоциональный фон. Интеллект такому боту добавляется с помощью сервисов на основе машинного обучения.

«Внедрение роботизации не стоит рассматривать в отрыве от создания общей экосистемы, основанной на применении сервисов, построенных с использованием систем машинного обучения. Подобная экосистема требует внедрения новых инструментов и изменения ИТ-ландшафта потенциального заказчика. Иногда создание экосистемы для внедрения автоматизации нуждается в перестройке бизнес-процессов компании и сознания сотрудников», - сказал Антон Сидоров, руководитель направления RPA в Softline.

На сегодняшний день рынок достиг такого уровня, когда экосистему роботизации можно построить на базе отечественных решений, которые либо уже вошли, либо войдут в ближайшее время в реестр отечественного ПО, что говорит об эффективности импортозамещения в данной области.

Среди наиболее частых случаев применения подобных экосистем роботизации можно отметить внедрение RPA в масс-рекрутмент или скоринг. HR-система, основанная на технологии RPA, дает 70% гарантию закрытия вакансии кандидатом с требуемыми параметрами. Всё, что связано с допуском конкретных людей к сервисам, получением справок или составлением отчетов сотрудниками, подвержено роботизации. Специальный бот способен сам сформировать нужную документацию и занести её в систему, сотруднику останется только сфотографировать и выслать отчетные документы. В случае скоринга при внедрении RPA робот способен проверять подлинность документов, задолженность потенциального кандидата по специализированным базам и много других полезных вещей с точки зрения оценки человека.

В рамках пресс-конференции эксперты Softline раскрыли подробности сценариев внедрения экосистем роботизации в различных сферах бизнеса. Замена трудоемких операций автоматизацией и кардинальное снижение влияния человеческого фактора на бизнес-процессы позволяют минимизировать ошибки и исключить рутину из работы людей. Нельзя говорить о цифровой трансформации бизнеса, не учитывая влияния RPA. Без внедрения экосистем роботизации невозможно успешное развитие компании.

RPA является одной из базовых технологий, помогающих автоматизировать бизнес-процессы без участия человека. Сегодня рынок RPA продолжает активно развиваться, в среднем прирост составляет порядка 30-50% ежегодно. По данным проведенных опросов среди топ-менеджеров, 81% компаний считают, что RPA в сочетании с искусственным интеллектом серьезно повлияет на их бизнес уже в следующие 4 года, а в 72% компаний готовы внедрять технологии RPA в ближайшем будущем. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году глобальный рынок услуг RPA вырастет до $1,2 млрд при совокупном ежегодном темпе роста в 36%.

Компания Softline на сегодняшний день обладает большой экспертизой в области RPA. Подобный опыт уже позволил внедрить в работу Softline решение Robot Product. Это полноценный робот, способный самостоятельно обрабатывать заявки клиентов на получение лицензий ПО и делать предварительные расчеты по будущим проектам. Пилотирование решения Robot Product дало положительный результат – время обработки одной заявки сократилось с нескольких минут до 30 секунд за счет использования сервисов на основе машинного обучения, поэтому ежегодное увеличение количества запросов не приведет к расширению штата операционного центра. Этот кейс служит некоторым прообразом недалекого будущего, когда вся тяжесть выполнения стандартизированных процедур ляжет на искусственный интеллект.

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