Huawei рассказала о глобальной стратегии развития бизнеса

Huawei поделилась планами по развитию бизнеса на ближайшие несколько лет. Основные усилия будут направлены на создание всеобъемлющей экосистемы, объединяющей все популярные виды подключённых устройств и мобильных сервисов.

Благодаря активному развитию технологий 5G связи и искусственного интеллекта следующее десятилетие станет эпохой «всеобщего интернета»: все подключённые к беспроводным сетям устройства будут свободно взаимодействовать друг с другом, предлагая пользователям совершенно новые, недоступные ранее возможности. Развитие искусственного интеллекта упростит взаимодействие между устройствами и людьми, сделав его более естественным за счёт голосового и визуального управления.

Каждое подключённое устройство обладает уникальной особенностью, которая превосходит возможности, предлагаемые смартфоном. Например, умные дисплеи, такие как Huawei Vision, отличаются размером экрана и мощностью акустической системы. Наушники Huawei FreeBuds 3 предлагают высокое качество звучания и эффективное шумоподавление, умные часы Huawei WATCH GT 2 удобно всегда носить при себе, а автомобильные мультимедийные устройства хорошо воспринимают речь на расстоянии и имеют более мощные модули геопозиционирования. В будущем все эти устройства будут органично взаимодействовать друг с другом. Например, если вам не нравится носить с собой смартфон во время тренировки, вы можете спокойно оставить его в раздевалке, при этом наушники автоматически подключатся к умным часам, чтобы не оставить вас без любимых музыкальных треков.

В основе интеллектуальной экосистемы Huawei, объединяющей все виды подключённых устройств, лежит аппаратная платформа Huawei HiLink, вычислительные возможности новейших чипов Kirin, богатый набор интеллектуальных интерфейсов Huawei HiAI и мобильные сервисы Huawei.

Вычислительная платформа для умных устройств Huawei HiAI — ключевой элемент экосистемы, открывающий для сторонних партнёров-разработчиков со всего мира возможности чипов, устройств и облачных сервисов Huawei. Так, доступ к интеллектуальным возможностям чипов Huawei позволяет разработчикам приложений эффективно снижать энергопотребление при обработке сложных интеллектуальных задач на устройствах. Доступ к возможностям облачных сервисов, в свою очередь, охватывает не только ключевые компоненты платформы Huawei Mobile Services, такие как аккаунты, платежи и сервисы доставки сообщений, но и объединяет разрозненные сторонние сервисы в структуру Huawei Ability Gallery.

На данный момент в пакет HiAI входят несколько основных инструментов: распознавание текста, распознавание изображений, распознавание лиц и обнаружение кода. К экосистеме HiAI уже присоединились более 3500 партнёров и более 40 000 разработчиков приложений.

Новая функция, которая появится на ноутбуках Huawei в России уже в начале следующего года — многоэкранное взаимодействие между смартфонами и ПК (Multi-screen Collaboration). Она многократно упростит передачу файлов между устройствами и позволит более эффективно работать, объединяя функциональность смартфона с вычислительными возможностями и большим экраном ноутбука.

Стратегия построения экосистемы Huawei получила название 1+8+N. Устройства, входящие в неё, можно разделить на три уровня, центральный из которых занимают смартфоны (1), выполняющие функции портала для доступа ко всем другим гаджетам и сервисам. Средний уровень составляют 8 типов умных устройств, выполняющих вспомогательные функции при различных сценариях использования. Это умные часы, наушники, ПК, планшеты, колонки, умные очки, автомобильные мультимедийные центры и умные дисплеи.

Во внешний уровень входит бесчисленное множество решений (N) от сторонних партнёров, среди которых решения для умного дома и офиса, гаджеты и приложения для путешествий, занятий фитнесом и отслеживания состояния здоровья, а также аудио и видео устройства. Общая программно-аппаратная платформа позволяет всем входящим в экосистему устройствам получать доступ и использовать возможности друг друга, беспрепятственно обмениваться информацией и контентом.

На сегодняшний день мобильные сервисы Huawei доступны пользователям в более чем 170 странах мира, а ежемесячная активная аудитория экосистемы HMS составляет 390 миллионов пользователей. С HMS сотрудничают уже более 1 миллиона сторонних разработчиков контента и приложений. В галерее приложений Huawei App Gallery присутствуют уже более 1,2 миллионов продуктов, включая самые популярные и востребованные приложения, а количество загрузок, сделанных пользователями, превысило 1 миллиард.

Компания Huawei уже инвестировала в создание экосистемы 3 миллиарда долларов и направила 1 миллиард на поддержку сторонних разработчиков приложений. Для повышения качества сторонних приложений компания открыла восемь лабораторий DigiX Lab, расположенных в разных регионах мира, и специализирующихся на тестировании сторонних продуктов.

Для сторонних разработчиков открыто 14 основных компонентов пакета Huawei Mobile Services, включая девять ключевых пакетов (Account Kit, Scan Kit, Wallet Kit, Map Kit и т.д.) и пять сервисов, повышающих удобство работы с приложениями. На сегодняшний день их используют уже более 45 000 сторонних приложений, и ожидается, что это число будет расти по мере выхода новых инновационных инструментов.