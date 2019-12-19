Смарт-карты «Рутокен» работают с meet2b

IP Video Systems совместно с «Актив» провели тестирование устройств «Рутокен» в крупной государственной структуре – одном из органов законодательной власти Российской Федерации.

Интеграция продуктов «Рутокен» и решения meet2b позволила упростить аутентификацию пользователей. При считывании смарт-карты пользователь автоматически перенаправляется в интерфейс мероприятия, которое было задано администратором. При этом происходит мгновенная авторизация пользователя.

Программно-аппаратное решение meet2b предназначено для проведения мероприятий, совещаний и конференций, и обеспечивает расширенные варианты коммуникаций.

Устройства «Рутокен», выпускаемые компанией «Актив» — это сертифицированные ФСТЭК и ФСБ аппаратные решения, выпускаемые в формате смарт-карт/токенов/Bluetooth-устройств для аутентификации и создания электронной подписи. Рутокен используется везде, где необходимо безопасное хранение и использование паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи.

Для использования meet2b не нужно устанавливать дополнительное ПО или скачивать мобильные приложения. Решение не требует проектирования и монтажа и при необходимости легко может интегрироваться с имеющимся оборудованием заказчика – системами отображения, звукоусиления, управления.

Программно-аппаратный комплекс meet2b поставляется в виде компактного корпуса и может работать как в закрытых сетях, так и в виде облачного сервиса.