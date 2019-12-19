Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике»

Prof-IT Group завершила проект по переводу системы финансовой отчетности компании «Джокей пластик Ульяновск» на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Благодаря решению «Prof-IT управленческий учет и МСФО» заказчик смог в оговоренные сроки реализовать одновременное отображение отчетности в своей корпоративной информационной системе по национальным и международным стандартам.

Группа компаний Jokey – международный производитель упаковки из пластика. Заводы холдинга работают в Западной и Восточной Германии, Франции, Польше, Испании, Чехии, Алжире, Турции, Белоруссии, России и Канаде. Штатная численность компании превышает 1,3 тыс. человек. Входящее в состав холдинга российское подразделение «Джокей пластик Ульяновск» является дочерним предприятием компании.

В связи с необходимостью подготовки отчетности для головного офиса Jokey в «Джокей пластик Ульяновск» возникла потребность параллельного формирования отчетности как по российским, так и по международным стандартам, согласно внутренней учетной политики группы Jokey.

«Ведение бухгалтерского учета по МСФО – непременное требование материнской компании. Поэтому проект имел для нашей работы ключевое значение. Соответствие международным стандартам необходимо не только для выполнения корпоративных политик холдинга и использования отчетов в управленческих целях, но и является важным условием развития партнерства с иностранными компаниями и инвесторами», – сказала Гюзель Зимукова, главный бухгалтер компании «Джокей пластик Ульяновск».

До проекта «Джокей пластик Ульяновск» осуществлял финансовый учет в системе «1С:Бухгалтерия 3.0», которая не предусматривает возможность автоматизированного учета по международным стандартам. В этой связи было принято решение о переходе на работу с «Prof-IT управленческий учет и МСФО», обеспечивающим формирование отчетности в автоматическом режиме – по международным и российским стандартам (МСФО и РСБУ).

По требованию компании специалистами Prof-IT Group были осуществлены: переход на конфигурацию «Бухгалтерия 8.3 КОРП + МСФО», настройка учетной политики, а также ряд доработок системы под требования заказчика. Адаптация функциональности включила развитие системы в части трансляции проводок регламентированного учета в МСФО методом «зеркалирования», расчета курсовых разниц, а также определения отчетных форм по МСФО, дат запрета проведения операций и сроков закрытия месяца.

«Для автоматизации работы по международным стандартам бухгалтерской отчетности мы предложили заказчику наше собственное решение "Prof-IT Управленческий учет и МСФО". Методология позволяет сразу "из коробки" обеспечить целый ряд сложных операций. В решении реализованы наработанные практики автоматизации МСФО на предприятиях из отраслей производства, торговли и оборонно-промышленного комплекса. Благодаря одновременному отображению данных в национальном и управленческом учете по МСФО заказчик получит возможность раннего закрытия периода в системе», – сказал Евгений Спицин, руководитель группы компетенций по регламентированному учету Prof-IT Group.

Используемое решение совместимо с любой конфигурацией «1С:Предприятие», в том числе с «1С:Консолидация», «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление Холдингом», «1С:Бухгалтерия Корп МСФО».