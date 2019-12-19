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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «КМИС.Регион»

Интеграция Системное ПО

В целях развития технологического сотрудничества проведены испытания на совместимость программного обеспечения «КМИС.Регион» (производства «Комплексных медицинских информационных систем») на отечественной операционной системе «Ред ОС» (производства компании «Ред софт»). Результаты тестирования подтвердили корректную работу продуктов. Итоги отражены в двустороннем сертификате.

«КМИС.Регион» – это централизованная облачная региональная медицинская информационная система, предназначенная для информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения региона и предоставления необходимых сервисов для медицинских и фармацевтических организаций. Программа зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 4724).

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«"Ред софт" уделяет значительное внимание развитию партнерской программы и, в частности, расширению списка совместимости своих продуктов. Положительные результаты тестирования информационной системы "КМИС.Регион" на "Ред ОС" позволят повысить эффективность работы медицинских учреждений, предложив рынку надежное импортонезависимое решение», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Мы в "К-МИС" уже несколько лет планомерно и последовательно реализуем программу импортозамещения наших программных продуктов для здравоохранения. Мы считаем правильным и необходимым обеспечить перевод критически-важных для страны медицинских информационных систем на общесистемное ПО отечественного производства, в том числе по соображениям безопасности, сокращения издержек на техническом сопровождении и сохранении средств налогоплательщиков, которые тратятся на информатизацию медицины, внутри России. Сотрудничество с "Ред софт" – очередной шаг в этом направлении», – отметил эксперт компании «К-МИС» Александр Гусев.



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