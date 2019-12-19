ОМК внедрила CRM-систему Creatio

В Объединенной металлургической компании внедрена новая система для управления взаимоотношениями с клиентами Creatio (ранее bpm’online). CRM-система позволила автоматизировать большую часть процессов, связанных с продажами продукции ОМК. Система полностью интегрирована с ERP-системой, электронной почтой, телефонией, включает мобильное приложение и многое другое. Консалтинговые услуги в рамках перехода на новую платформу оказывала российская компания «Норбит», входящая в группу «Ланит».

«Новая CRM-система повысит прозрачность и эффективность взаимодействия с нашими клиентами. Вырастет скорость реагирования на запросы рынка, повысится уровень обслуживания клиентов. Все это позволит наиболее полно удовлетворить потребности в трубной продукции Российских компаний топливно-энергетической, транспортной, строительной отраслей, и партнеров в зарубежных странах», – сказал руководитель департамента продаж ОМК Вадим Сахарнюк.

«В результате внедрения обновленной системы управления взаимоотношениями с клиентами ОМК сможет предоставлять своим партнерам более качественный сервис и поднимет взаимодействие с ними на новый уровень», – отметил управляющий директор компании «Террасофт» Алексей Клочков.

«Функциональность новой CRM-системы дает возможность команде ОМК быстрее и лучше работать с запросами клиентов и подробно анализировать работу сотрудников коммерческих подразделений компании», – сказал генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин.