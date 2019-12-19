Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Nvidia представила DRIVE AGX Orin

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Nvidia представила Nvidia DRIVE AGX Orin, программно-определяемую платформу для автономного транспорта и роботов.

Платформа основана на новой системе-на-чипе (SoC) Orin, которая состоит из 17 млрд. транзисторов и является результатом миллиардных инвестиций за четырехлетний период. В основе SoC Orin лежит графическая архитектура Nvidia нового поколения и ядра CPU Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, которые суммарно обеспечивают 200 трлн операций в секунду—почти в 7 раз больше, чем SoC предыдущего поколения Nvidia Xavier.

SoC Orin предназначена для работы с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, которые работают одновременно в автономном транспорте и роботах, и отвечает требованиям безопасности стандартов ISO 26262 ASIL-D.

Как программно-определяемая платформа DRIVE AGX Orin разработана для создания архитектурно совместимых платформ, которые масштабируются от второго до пятого уровня (уровня полного самоуправления), что позволяет OEM-разработчикам создавать комплексные семейства программных продуктов. Как и Orin, и Xavier программируются с помощью открытых API CUDA и TensorRT и библиотек, разработчики могут применять свои инструменты в разных поколениях продуктов.

Nvidia предоставляет индустрии транспорта доступ к своим глубоким нейросетям для создания автономного транспорта.

Разработчики также получили доступ к передовым инструментам обучения Nvidia для применения DNN к различным наборам данных при сохранении конфиденциальности данных.

Другие материалы рубрики

IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой

«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»

4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки

Самые интересные гаджеты 2019 года: выбор ZOOM

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019
Показать еще
Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений