«М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева) расширила географию крупнейшего в России проекта по сбору и экологичной переработке техники и электроники на семь городов, к Москве, Санкт-Петербургу и Ярославлю добавились Казань, Волгоград, Самару и Ульяновск. Общее количество точек сбора бывших в употреблении устройств достигло 315. С сентября этого года пользователи передали на утилизацию около 300 тонн электронных отходов. В первом квартале 2020 года проект заработает ещё в пяти крупных городах.

Сдать все виды устаревшей или пришедшей в негодность техники, от смартфона и наушников до телевизора и холодильника, пользователи могут в ближайшем розничном магазине «М.Видео» и «Эльдорадо» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Колпино, Казани, Ярославле, Волгограде, Самаре и Ульяновске. Для этого достаточно обратиться на сервисную зону и подписать согласие на утилизацию. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара – стоимость услуги находится на уровне 1 000 рублей и покрывает транспортные расходы.

Пилотный проект по постоянному и полному контролю жизненного цикла бытовой техники и электроники, включая переработку во вторичные ресурсы, стартовал в июне 2019 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Колпино, с сентября к программе подключилась Москва и Московская область. Только за последние четыре месяца было собрано и передано на утилизацию более 25 тыс. единиц техники общим весом около 300 тонн. Чаще других товаров на утилизацию сдавали домашние телефоны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов. В партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» Группа «М.Видео-Эльдорадо» обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду.

«Мы довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве – нам удалось собрать в два раза больше электронных отходов, чем планировали на старте. Благодаря партнёрству с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» мы можем гарантировать, что вся сданная техника попадёт на современные заводы и будет переработана максимально глубоко и без вреда для окружающей среды. Эта уверенность передаётся и нашим клиентам, которые охотно приносят свои старые устройства независимо от того, получат ли они скидку на покупку новых товаров», - сказала руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова.

В рамках программ по устойчивому развитию Группа «М.Видео-Эльдорадо» помимо техники собирает и утилизирует использованные батарейки. Специально разработанные боксы в форме батарейки установлены более чем в 1 000 магазинов сетей. Группа берет на себя расходы по обучению персонала, переработке и транспортировке. С октября 2018 года посетители сдали на переработку порядка 2 тонн отработанных батареек. Это примерно 135 000 штук. Партнёрами проекта выступают компания Duracell, завод «Мегаполисресурс» и Ярославский завод «НЭК». В 2020 году Группа планирует удвоить количество собранных батареек.