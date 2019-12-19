Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost

SPIRIT объявила, что Хабаровский краевой институт развития образования использует видеоконференции VideoMost.

Видеоконференции и инструменты для совместной работы могут быть использованы в научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности и достигать более высоких результатов во всем основным направлениям деятельности Института, которая включает: информационно-аналитическое обеспечение и прогнозирование развития системы образования Хабаровского края; научно-методическое обеспечение создания региональных учебных материалов нового поколения в сфере образования; удовлетворение потребностей работников образовательных учреждений в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих областях науки, техники, культуры; изучение, обобщение и распространение педагогического опыта в области учебно-методической, воспитательной работы и внедрение его в учебный процесс и др.

VideoMost это платформа для быстрой и качественной реализации проектов дистанционного обучения, а также весь необходимый набор функций и инструментов для оценки качества образования. Использование интерактивных видеоконференций повышает наглядность и усвоение материала, дает возможность вести дискуссию, получать обратную связь и обеспечивать непрерывность обучения, в частности, для учащихся с ограниченными возможностями. Образовательные проекты на базе VideoMost нацелены не только на коммуникацию преподавателей с учениками, но также и на полноценное онлайн общение родителей, педагогов, администрации. VideoMost доступен с ПК, смартфона, планшета и позволяет проводить родительские собрания, семинары, открытые уроки, аттестации с участием до 100 одновременных пользователей. При решении задач оценки качества образования, видеоконференции это эффективный способ дистанционного контроля тестирований и экзаменов, рассмотрения апелляций, проведения обучающих семинаров с муниципальными служащими по темам проведения аттестаций. VideoMost позволяет проводить интерактивные вебинары для учебно-методической работы и организовывать онлайн курсы профессиональной переподготовки преподавательского состава.

Масштабируемый программный сервер VideoMost и клиентские приложения для ПК и смартфонов делают видеоконференции в HD качестве доступными как для администрации образовательных учреждений и ведомств, так и для каждого сотрудника на его рабочем месте.

VideoMost работает под ОС Linux, что помогает госзаказчикам исполнять требования по импортозамещению и одновременно обеспечивает санкционную устойчивость продукта для крупных частных компаний, поскольку VideoMost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом эффективно взаимодействует и интегрируется и с популярными продуктами Microsoft (как Skype, Outlook, Exchange и др), и с широко используемым СПО, включая СУБД.

VideoMost оптимизирован для комфортного пользователю сценария “On-The-Go”, т.е. использование ВКС через ноутбук с WiFi и/или мобильный телефон с LTE с HD качеством голоса и видео. VideoMost совместим с ВКС оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239, для совместной работы с документами.

Сервер VideoMost глубоко интегрирован с новой версией корпоративного мобильного мессенджера TeamSpirit IM, который заменяет популярные иностранные продукты для обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне с участием до 100 пользователей.