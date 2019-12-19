G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге

G-Core Labs открыла новую точку присутствия своей сетевой инфраструктуры в Йоханнесбурге. Экономическая столица Южной Африки дополняет глобальную архитектуру сети доставки контента компании со средним временем отклика в пределах 30 мс, а также обеспечивает бизнес любого размера и профиля услугами хостинга в формате выделенных серверов, продажи которых начнутся в скором времени.

«Африканский континент демонстрирует довольно хорошую динамику развития интернет-технологий. Сегодня к сети здесь подключены 525 млн человек, что составляет около 12% от всех пользователей глобальной паутины. Проникновение интернета в ЮАР — около 56 %, т.е. больше половины из почти 59-миллионного населения смотрят прямые трансляции, видео по запросу, играют в игры и покупают онлайн. Если вы хотите доставлять свой контент до местных пользователей раньше конкурентов или ищете выделенный сервер в ЮАР, мы будем рады вам в этом помочь», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент G-Core Labs по продуктам.

Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III в Йоханнесбурге и гарантирует скорость доступа к выделенному серверу в 200 Мбит/c.

В выделенных серверах G-Core Labs реализован функционал автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развёртывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью уникальной технологии интеллектуальной фильтрации сетевого трафика.

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. - аббр. от intelligent platform management interface, пер. – интеллектальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 50 точек присутствия, 5000+ партнёров по пирингу, 200+ кеш-серверов, ежедневно работает с объёмом трафика в 10+ Тбит/с.