Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция

BMC Software выпустила новую версию своей платформы BMC Helix. По словам представителей разработчика, решение стало первой в мире единой платформой для ITSM (управления ИТ-услугами) и ITOM (управления ИТ-операциями) с искусственным интеллектом и машинным обучением. Единая платформа позволит пользователям лучше анализировать текущую ситуацию, преодолеть разрозненность информации в разных каналах и системах, автоматизировать и оптимизировать выполнение целого ряда задач.

В частности, единая платформа позволяет автоматически обнаруживать активы в мультиоблачных средах и на собственных площадках компаний. Также пользователи смогут проактивно мониторить события, оповещения и аномалии, обнаруживать уязвимости и нейтрализовать их. Также платформа поможет оптимизировать управление мощностями и затраты на ИТ в компании. Пользователи платформы смогут проактивно обеспечивать одинаково качественный сервис для всех сотрудников организации во всех каналах коммуникации (в том числе Skype, Slack, чат-боты). Ранее эти функции выполнялись несколькими отдельными решениями BMC Software.

Решение BMC Helix (старое название – Remedy) уже зарекомендовало себя на рынке как лидер когнитивного управления ИТ-услугами, согласно исследовательской компании Granter. В состав обновленной платформы, кроме самого BMC Helix, войдут BMC Helix Remediate (ранее TrueSight Vulnerability Management), BMC Helix Optimize (ранее TrueSight Capacity Optimization) и BMC Helix Monitor (ранее TrueSight Operations Management).

В России и СНГ дистрибутором ВMC Software является DIS Group.

«Обновленная платформа BMC Helix уже доступна на рынках России и СНГ, – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group. – Сейчас ИТ-ландшафты компаний значительно усложнились. В них теперь может входить несколько облаков, интернет вещей, различные инструменты DevOps, машинное обучение. Также для улучшения обслуживания пользователей могут использоваться чат-боты и искусственный интеллект. Единая платформа, покрывающая вопросы управления ИТ от инфраструктуры до бизнес-процессов, (ITOM и ITSM), становится незаменимой в таких условиях».



Другие материалы рубрики

IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой

«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»

4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews

Техника

Идеи новогодних подарков: лучшие ноутбуки

Самые интересные гаджеты 2019 года: выбор ZOOM

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений