Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр

Группа компаний Astra Linux объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с ВВПОД «Юнармия», предусматривающее создание на базе центра компетенций инженерного кластера «Юнармии» в Ульяновской области авторизованного учебного центра Astra Linux, где будет проводиться обучение программным продуктам разработчика.

«Центр компетенций инженерного кластера» – пилотный проект регионального штаба «Юнармии» Ульяновской области по ранней профориентации юнармейцев в возрасте с 8 до 18 лет. Программы обучения центра компетенций будут формироваться с учетом специализаций и кадровых потребностей предприятий ВПК. Учащиеся смогут пройти курсы по программированию на языке С, инженерному 3D-моделированию, разработке беспилотных устройств и управлению ими, администрированию ИТ-инфраструктуры и пр. Одной из приоритетных задач центра станет подготовка и проведение профильных олимпиад для школьников средних и старших классов. По завершении пилотного периода проект планируется масштабировать до федерального уровня и открыть центры компетенций во всех остальных регионах, где действуют штабы «Юнармии».

В рамках своей долгосрочной стратегии ГК Astra Linux делает серьезную ставку на развитие образовательного пространства. Сегодня линейку курсов по подготовке ИТ-специалистов по продуктам Astra Linux, разработанную департаментом образования группы компаний, используют более 60 авторизованных учебных центров в Москве и регионах, а также более 160 вузов России. Налажено сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями страны, среди которых МГТУ, МИФИ, МАИ, МЭИ и др., по предоставлению студентам возможности прохождения производственной практики в ГК Astra Linux.

«Мы понимаем, насколько сильно наше будущее зависит от качества обучения детей, поэтому последние несколько лет выступаем партнерами ежегодной межрегиональной олимпиады по информатике и компьютерной безопасности для старшеклассников. Более того, мы активно поддерживаем идею реализации программ ранней профориентации, которые призваны помочь детям еще в школьный период определиться с выбором профессии с учетом личных интересов и реалий рынка труда», – сказал директор по образованию ГК Astra Linux Федор Кирдяшов.

«Уже на этапе запуска центра компетенций инженерного кластера в Ульяновске мы планируем заключить ряд партнерских соглашений с ключевыми компаниями-разработчиками российского ИТ-рынка с целью внедрения программ обучения по отечественным продуктам в образовательный процесс. Все больше крупных предприятий, и не только ВПК, переходят на импортонезависимое ПО и оборудование, поэтому, уверены, полученные знания в будущем помогут нашим выпускникам стать востребованными специалистами», – сказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ульяновской области Владимир Ульянов.