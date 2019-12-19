Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool

Acronis объявила о заключении долгосрочного соглашения с футбольным клубом Liverpool и становится глобальным партнером по резервному копированию и хранению данных клуба.

По условиям этого соглашения, Acronis обеспечит FC Liverpool доступ к инновационным решениям облачного хранения, резервного копирования и защиты данных, приложений и систем. Компания Acronis будет сотрудничать с клубом по пяти векторам направлениям киберзащиты: сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность (SAPAS), и это позволит сотрудникам клуба эффективно управлять всеми рабочими нагрузками.

Руководители клуба и компании Acronis объявили о начале сотрудничества на саммите Acronis #CyberFit Day, который прошел на собственном поле футбольного клуба в Ливерпуле 19 декабря 2019 года. На саммите выступили старший вице-президент по технологиям и преобразованиям Энрико Тициано, а также основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов. Ярким событием также стало появление Яна Раша, легенды FC Liverpool.

Коммерческий директор FC Liverpool Билли Хоган сказал: «Мы постоянно ищем более надежные способы хранения и обмена важной информацией в масштабах всего бизнеса, поэтому с нетерпением ожидаем сотрудничества с Acronis в качестве нашего нового официального партнера в области резервного копирования и хранения данных. Информация имеет огромную ценность, поэтому безопасное и эффективное хранение и беспрерывный доступ к ней играют важную роль для бизнеса и для функционирования футбольного клуба».

«Мы рады началу сотрудничества с Acronis, ведь это позволит нам использовать опыт и инновации компании в области хранения, резервного копирования и аварийного восстановления данных для решения наших собственных задач, от защиты конфиденциальной информации до оптимизации использования и безопасного распространения имеющихся у нас объемов данных», – сказал Тициано.

Компания Acronis сотрудничает с представителями различных видов спорта, включая футбол, бейсбол и гонки Формулы-1. Acronis уже является частью группы компаний Fenway Sports Group , поскольку на данный момент сотрудничает с клубами «Бостон Ред Сокс» и «Рауш-Фенвей Рейсинг».

Acronis помогает этим командам повысить уровень компьютерной безопасности, обеспечивая простую, эффективную и надежную киберзащиту критически важных данных. Эти решения предназначены для безопасного хранения и обеспечения доступа к данным, приложениям и системам, значительно повышая эффективность работы клубов в области управления данными.

«При высоком уровне конкуренции данные являются исключительно важным активом. Технологии компании Acronis идеально подходят для насыщенной цифровой среды. Мы гордимся партнерством с этим прекрасным клубом и с нетерпением ждем реализации наших совместных проектов в будущем», – отметил основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.