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Выручка «Корус консалтинга» от внедрения решений Manhattan Associates выросла на четверть

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Выручка ГК «Корус консалтинг» от внедрения решений Manhattan Associates составила за 2018 г. 256,8 млн руб., что на четверть выше аналогичного показателя за 2017 г. Основным драйвером финансового роста стал масштабный проект по автоматизации склада для одного из крупнейших российских ритейлеров.

В 2018 г. выручка «Корус консалтинга», эксклюзивного партнера Manhattan Associates, от внедрения решений вендора составила 256,8 млн руб., что на 25% превышает показатель прошлого года. «Корус консалтинг» стабильно демонстрирует положительную динамику – в 2017 г. его выручка увеличилась на 27%.

На российском рынке WMS-решений сохраняется стагнация. По данным агентства CNews Analytics, общая выручка крупнейших ИТ-поставщиков для транспортных компаний по итогам 2018 г. составила 29,6 млрд руб. Это на 7,2% меньше, чем в 2017 г.

Основными заказчиками систем управления складом по-прежнему являются крупные компании, инвестирующие во внедрение серьезных промышленных платформ. В 2018 г. «Корус консалтинг» начал масштабный проект для одной из крупнейших федеральных ритейл-сетей. Сейчас в ней идет пилотное внедрение WMS-решения, развертывание планируется в следующем году. В планах до начала 2020 г. – совместный с Manhattan Associates проект для отечественного продуктового ритейлера.

В 2018 г. компания начала работать с новым продуктом вендора – Manhattan WMOS (Warehouse Management for Open Systems). Это часть платформенного решения, возможности которого выходят за пределы автоматизации склада. Система включает модули для максимально полного управления персоналом на складе и оптимизационный модуль, ответственный за размещение товара. В 2019 году Manhattan Associates в 11 раз подряд стал лидером Gartner Magic Quadrant for WMS – сегодня ИТ-решение вендора является одним из наиболее производительных в отрасли благодаря встроенной аналитике, машинному обучению и искусственному интеллекту.

Согласно собственному исследованию среди игроков логистического рынка, проведенного специалистами «Корус консалтинга» в текущему году, каждая третья компания готова перенести часть логистических процессов в облако. Такой подход имеет ряд преимуществ и не уступает с технологической точки зрения системам on-premise (на инфраструктуре заказчика).

«Мы видим явный интерес российского рынка к облачным решениям в сфере логистики. С Manhattan Associates уже достигнуто соглашение о разворачивании системы Manhattan SCALE в российском облаке. При этом наши клиенты смогут выбрать разные модели обслуживания, в том числе полное управление ИТ-инфраструктурой силами внешней команды. Облачное решение уже доказало свою эффективность на западном рынке и вот-вот появятся первые отзывы от российских компаний», – сказалт Василий Балакин, директор направления «Логистика» ГК «Корус консалтинг».

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