Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля»

VR Professionals, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», создала виртуальный «Серный проект», который «Норникель» реализует на своем Медном заводе. Это не только поможет заглянуть в будущее, но и повысит скорость обучение персонала.

Команда VR Professionals воссоздала новую производственную линию «Серного проекта» Медного завода в виртуальной реальности. Это крупнейшая экологическая инициатива корпорации, направленная на кардинальное улучшение окружающей среды в Норильском промышленном регионе. С её помощью «Норникель» к 2023 г. сможет улавливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год.

Работа над проектом позволила VR Professionals заглянуть в будущее: на осуществление «Серного проекта» Медного завода «Норникелю» потребуется порядка пяти лет. А на VR-заводе уже сейчас реалистично визуализированы соответствующие технологические процессы.

Игорь Юшин, руководитель корпоративных программ департамента общественных связей «Норникеля», отметил: «”Серный проект” - решение вопросов устойчивого развития компании и внедрения современных технологий. Сотрудничество c VR Professionals, безусловно, позволит повысить эффективность обучающих процессов».

Модель новой производственной линии создана на основе Unreal Engine 4 и универсальной платформы по организации и управлению обучения в виртуальной реальности VR Professionals. Решение позволит сотрудникам знакомиться с оборудованием, расположенным на реальном заводе. В перспективе, благодаря VR-технологиям компания «Норникель» получит возможность на порядок снизить время выхода работника Медного завода на линию.

Стас Старых, сооснователь и генеральный директор VR Professionals, сказал: «В перспективе этот проект не только станет крупнейшей площадкой для обучения персонала со всем необходимым для этого функционалом, но и внесет свой вклад в масштабную программу по снижению выбросов в атмосферу и улучшению окружающей среды».

Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «IT Кластер Фонда “Сколково” активно поддерживает решения, упрощающие и удешевляющие создание контента, а также инструменты, повышающие эффективность решения бизнес-задач. Проект VR Professionals для “Норникеля” представляет собой интересный симбиоз отечественной образовательной VR платформы и “игрового” движка от международного вендора Epic Games. Это, с одной стороны, подтверждает экономическую эффективность макетирования и создания образовательных сценариев в VR, а с другой – является ярким примером трансфера технологий из игровой разработки в бизнес-приложения».