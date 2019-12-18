Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

VR Professionals, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», создала виртуальный «Серный проект», который «Норникель» реализует на своем Медном заводе. Это не только поможет заглянуть в будущее, но и повысит скорость обучение персонала.

Команда VR Professionals воссоздала новую производственную линию «Серного проекта» Медного завода в виртуальной реальности. Это крупнейшая экологическая инициатива корпорации, направленная на кардинальное улучшение окружающей среды в Норильском промышленном регионе. С её помощью «Норникель» к 2023 г. сможет улавливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год.

Работа над проектом позволила VR Professionals заглянуть в будущее: на осуществление «Серного проекта» Медного завода «Норникелю» потребуется порядка пяти лет. А на VR-заводе уже сейчас реалистично визуализированы соответствующие технологические процессы.

Игорь Юшин, руководитель корпоративных программ департамента общественных связей «Норникеля», отметил: «”Серный проект” - решение вопросов устойчивого развития компании и внедрения современных технологий. Сотрудничество c VR Professionals, безусловно, позволит повысить эффективность обучающих процессов».

Модель новой производственной линии создана на основе Unreal Engine 4 и универсальной платформы по организации и управлению обучения в виртуальной реальности VR Professionals. Решение позволит сотрудникам знакомиться с оборудованием, расположенным на реальном заводе. В перспективе, благодаря VR-технологиям компания «Норникель» получит возможность на порядок снизить время выхода работника Медного завода на линию.

Стас Старых, сооснователь и генеральный директор VR Professionals, сказал: «В перспективе этот проект не только станет крупнейшей площадкой для обучения персонала со всем необходимым для этого функционалом, но и внесет свой вклад в масштабную программу по снижению выбросов в атмосферу и улучшению окружающей среды».

Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «IT Кластер Фонда “Сколково” активно поддерживает решения, упрощающие и удешевляющие создание контента, а также инструменты, повышающие эффективность решения бизнес-задач. Проект VR Professionals для “Норникеля” представляет собой интересный симбиоз отечественной образовательной VR платформы и “игрового” движка от международного вендора Epic Games. Это, с одной стороны, подтверждает экономическую эффективность макетирования и создания образовательных сценариев в VR, а с другой – является ярким примером трансфера технологий из игровой разработки в бизнес-приложения».

Другие материалы рубрики

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом»

4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews

В «Т-платформах» обыск. Изымаются документы

Москва покупает ПК и «железо» Cisco на миллиард

Техника

Самые интересные гаджеты 2019 года: выбор ZOOM

10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM
Показать еще
Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Событие месяца

CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом

- Более 1,5 тысяч гостей     - 100 экспертных докладов   - 50 инновационных стендов

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений