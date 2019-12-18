Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья

Высокочастотные передатчики «Феникс-0,25», разработанные концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», введены в эксплуатацию на двух FM-радиостанциях Московской области. Устройства имеют входную мощность 250 Вт и обеспечивают бесперебойную и качественную трансляцию эфира «Радио-1» в городах Воскресенск и Луховицы.

Радиовещательные передатчики очень высоких частот серии «Феникс- 0,25», разработанные СИП РС и ПО «Электроприбор», входящими в концерн «Автоматика», обеспечивают бесперебойное радиовещание в FM-диапазоне (диапазоне частот 87,5–108,0 МГц).

За счет применения современной элементной базы, модульной структуры и инновационных технических решений, таких как прямой цифровой синтез и цифровая обработка сигналов, достигается большая гибкость, отказоустойчивость и надежность устройств. Уже в базовой комплектации передатчик «Феникс» оборудован расширенным набором функциональных возможностей, позволяющим оператору быстро организовать высококачественное вещание без применения дополнительного дорогостоящего оборудования.

Передатчики «Феникс» полностью соответствуют действующим нормативным документам, регламентирующим применение систем радиовещания.

«Концерн "Автоматика" производит широкую линейку устройств и решений в интересах гражданских заказчиков. Высокочастотные передатчики "Феникс-0,25" разработаны квалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт в конструировании и обслуживании радиовещательных систем. Мы готовы предложить государственным и коммерческим радиовещательным компаниям современные, высокотехнологичные и бесперебойные устройства российского производства», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.