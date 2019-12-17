Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще

«1С» провела в Москве традиционный предновогодний семинар «День Бухгалтерии». Тысячи бухгалтеров собрались, чтобы из первых рук получить рекомендации для успешной сдачи отчетности за 2019 год, подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки и к введению обязательной маркировки в 2020 году, узнать о новшествах бухгалтерского и налогового законодательства, а также о новых возможностях программ и сервисов 1С для эффективной учетно-отчетной работы. Перед гостями вы-ступили ведущие специалисты Федеральной налоговой службы, Министерства финансов, Пенсионного Фонда, Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки), разработчики и методисты фирмы «1С».

Деловая часть «Дня Бухгалтерии» была посвящена следующим темам: электронные трудовые книжки – новая отчетность для работодателей, поддержка в 1С; 1С-Отчетность за 2019 год; обязательная маркировка – порядок введения, подготовка к переходу, поддержка в «1С:Предприятии»; новая редакция ПБУ 18 – обязательное применение с 2020 года, отражение в учете; НДС в «1С:Бухгалтерии 8» – новые возможно-сти, поддержка изменений законодательства, практические примеры отражения сложных ситуаций.

С 2020 года работодателям придется перейти на электронные трудовые книжки. Вся информация о трудо-вой деятельности работников будет храниться в федеральной базе данных Пенсионного фонда России, которая впоследствии станет основой для автоматизированного назначения пенсий. В связи с этим, для работодателей вводится новый вид отчетности – сведения о трудовой деятельности каждого работающего у него застрахованного лица.

Совет Федерации 11 декабря 2019 г. одобрил законопроекты, устанавливающие новый порядок ведения трудовых книжек. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ, в Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в КоАП РФ.

До 15 февраля 2020 г. работодатели должны будут предоставить в ПФР электронный отчет о трудо-вой деятельности сотрудников по форме №СЗВ-ТД. В некоторых случаях может потребоваться подать отчет уже в январе, например, при увольнении сотрудника или ликвидации организации. Отчитываться по новой форме работодателям предстоит ежемесячно, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. С 2021 года к таким отчетам добавится информирование ПФР о каждом кадровом изменении (приеме на работу и увольнении) практически в режиме онлайн. Информацию в ПФР необходимо будет передать не позднее следующего рабочего дня.

Согласно новым правилам, работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. До конца 2020 года каждый сотрудник должен принять решение и подать соответствующее заявление. Если он этого не сделает – работодатель продолжит вести его трудовую книжку в бумажном виде. В случае если работник предпочтет электронный формат книжки – работодатель зафиксирует этот факт в бумажной трудовой книжке и вернет ее сотруднику. С 2021 года новые бумажные трудовые книжки оформляться уже не будут.

Кроме того, в 2020 году работодатели обязаны будут подготовить и принять внутренние положения о кад-ровом учете в электронной форме, а также внести изменения в уже действующие акты и коллективные до-говоры.

Об этих нововведениях подробно рассказала слушателям Наталья Алексеевна Белянцева, начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР России.

В решениях системы «1С:Предприятие» поддержка электронных трудовых книжек и переход на них уже реализуется. До конца 2019 года в актуальных зарплатных решениях 1С будет доступна возможность работы с заявлениями сотрудников о выборе порядка ведения трудовых книжек. Функционал для формирования и передачи данных электронных книжек в ПФР, а также форму визуализации электронных сведений для персонала пользователи получат сразу после официального опубликования соответствующих норма-тивных правовых актов.

Людмила Борисовна Зельднер, эксперт фирмы «1С», продемонстрировала, как изменения будут реализованы в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Она отметила, что высокий уровень автоматизации расчета зарплаты и кадрового учета в программах 1С поможет пользователям перейти на электронный кадровый документооборот быстро и с минимальными трудозатратами.

С 2020 года вступает в силу новая форма расчета по страховым взносам. Отчитаться по этой форме нужно уже за I квартал 2020 года.

Изменения коснулись и порядка предоставления расчета. Любовь Алексеевна Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Минфина России, прокомментировала грядущие изменения. Если в организации работает более 10 человек – предоставлять расчет следует толь-ко в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Кроме того, с нового года организациям нужно уплачивать взносы и предоставлять расчеты по месту нахождения обособленных подразделений, которым открыты счета в банках и которые производят выплаты в пользу физлиц.

В числе других изменений – увеличение размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Так, лимит базы для расчета взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2020 году составит 912 000, а для взносов на обязательное пенсионное страхование – 1 292 000 руб.

В «1С:Предприятии» новые форматы расчета и формы отчетности по страховым взносам уже поддерживаются – достаточно обновить свою программу до актуальной версии и регулярно вести учет.

Михаил Викторович Сергеев, начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России, обратил внимание слушателей на то, что с 2020 года годовые отчеты по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ необходимо сдавать не до 1 апреля, как раньше, а до 1 марта. При этом компании с численностью сотрудников более 10 должны будут отчитываться по НДФЛ исключительно в электронной форме. Меняются и формы отчетности. С 1 января 2020 года вступает в силу обновленная форма налоговой декларации 3-НДФЛ, а обязанность по предоставлению декларации по форме 4-НДФЛ отменяется. ИП на ОСНО, нотариусы и адвокаты будут исчислять суммы авансовых платежей по НДФЛ из фактически полученных, а не предполагаемых доходов, а сами авансы можно будет уменьшить на профессиональные и стандартные налоговые вычеты. По итогам I квартала, полугодия и де-вяти месяцев авансы нужно будет уплачивать не позднее 25 числа первого месяца, следующего за про-шедшим кварталом. С 2021 года будет отменена форма 2-НДФЛ, далее сведения о доходах физлиц и суммах налога, удержанных и перечисленных в бюджет, будут представляться в составе расчета по форме 6-НДФЛ.

Минфин России продолжает реализацию концепции развития бухгалтерского учета и отчетности, ориенти-рованной на сближение с международными стандартами. В рамках этой концепции в 2018 году были вне-сены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (российский аналог МСФО 12 «Налоги на прибыль»). С 2020 года применение новой редакции ПБУ 18/02 становится обязательным.

Новые правила учета расчетов по налогу на прибыль разъяснил слушателям Игорь Робертович Сухарев, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности Минфина России. Основные новшества – исключение из сферы действия ПБУ 18/02 организаций госсектора, замена термина "постоянный налоговый актив/обязательство" на "постоянный налоговый доход/расход", уточнение понятия временных разниц и определение порядка учета расчета налога на прибыль участниками консолидированной группы налогоплательщиков. В новой редакции окончательно закреплено применение балансового метода учета отложенных налогов. Временная разница определяется по состоянию на отчетную да-ту как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. При этом затратный метод (метод отсрочки) может применяться и в 2020 году, поскольку ПБУ 18/02 не содержит ограничений для применения организацией любого из этих способов по своему выбору. Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за от-четный период. Текущий налог на прибыль – это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета. Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток). Особое внимание в ПБУ 18/02 уделено раскрытию информации об учете налога на прибыль в отчетности и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и от-чету о финансовых результатах. В связи с изменениями в ПБУ 18/02 обновлены формы бухгалтерской от-четности.

Илья Леонидович Шевелев, эксперт фирмы 1С, продемонстрировал слушателям, как новый способ расчета реализован в учетных решениях системы «1С:Предприятие».

В настоящее время в программах 1С поддерживается несколько методов учета отложенного налога. Для отражения сумм отложенных налоговых активов и обязательств ведется учет временных разниц в стоимости активов и обязательств. Для отражения суммы постоянного налогового расхода (дохода) ведется учет постоянных разниц в стоимости активов и обязательств с прослеживанием их до счетов финансового результата. Затратный метод (метод отсрочки) реализован в учетных решениях 1С с 2003 года, балансовый метод с постоянными и временными разницами поддерживается в редакции 3.0 «1С:Бухгалтерии 8» с 2018 года. Применение этих методов разрешается и в 2020 году.

Новая редакция ПБУ 18/02 позволяет отказаться от трудоемкого учета временных и постоянных разниц по каждой операции. Зная только сумму бухгалтерского и налогового учета в оценке активов и обязательств, можно получить все показатели, необходимые для выполнения требований стандарта. Фирма "1С" поддержит вариант балансового метода на основе рекомендации БМЦ № Р-102/2019-КпР (без учета постоянных и временных разниц). При этом существующие в программе варианты применения ПБУ 18/02 (в том числе и "затратный метод") остаются.

Новый балансовый метод учета отложенного налога будет реализован в редакции 3.0 «1С:Бухгалтерии 8», в решениях «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом» и «1С:Комплексная автоматизация» к началу 2020 года. При применении этого метода не нужно будет учитывать постоянные и временные разницы, программа сама их определит в конце года. В старых версиях программ, включая редак-цию 2 «1С:Бухгалтерии 8», поддержка новых методов учета по ПБУ 18/02 не планируется, их пользовате-лям необходимо перейти на редакцию 3.0 или продолжать использовать «затратный» метод учета налога на прибыль.

С 1 января 2020 года изменяется порядок восстановления НДС при переходе на ЕНВД. Теперь в случаях перехода на ЕНВД по отдельным видам деятельности с сохранением общего режима по другим видам деятельности НДС будет восстанавливаться в том налоговом периоде, в котором товары были переданы или начинают использоваться для операций, переведенных на ЕНВД.

Меняются и правила восстановления ранее принятого к вычету НДС при реорганизации организаций. Так, при переходе правопреемника на УСН, ЕНВД или патентную систему налогообложения НДС будет восстанавливаться в налоговом периоде, предшествующем переходу правопреемника на указанные режимы. При отсутствии у правопреемника счетов-фактур НДС будет восстанавливаться на основании справки-расчета с применением ставок, действовавших на момент приобретения товаров.

Егоричев Александр Валерьевич, начальник управления камерального контроля ФНС России, прокомментировал изменения, которые произошли в системе контроля за формированием добавленной стоимости, рассказал о новых инструментах налогового администрирования, применяемых ФНС России и территориальными налоговыми органами при осуществлении контроля за полнотой исчисления и уплаты НДС. Он отметил, что в 2020 году будет вводиться новая система прослеживаемости импортных товаров, пояснил суть данной системы, порядок ее применения, требования к участникам оборота прослеживаемых товаров, а также осветил планируемые поправки в главу 21 НК РФ и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 для функционирования данной системы. Также Александр Валерьевич рассказал о наиболее значимых изменениях в налоговом законодательстве, произошедших в 2019 году, и о перспективах развития НДС в 2020 году.

О поддержке изменений и новых механизмах «1С:Бухгалтерии 8» для отражения в учете сложных операций по НДС подробно и с практическими примерами рассказал слушателям эксперт фирмы 1С Ренат Велюрович Валеев.

Продолжает расширяться перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В 2019 году стала обязательной маркировка табака и обуви, запущены эксперименты по маркировке парфюмерии, шин и по-крышек, некоторых видов текстильной продукции, фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек, велосипедов, БАД, молочной продукции. Ожидается, что обязательная маркировка товаров в 2020 году коснется фототоваров, духов, шин, товаров легкой промышленности, молочных продуктов. В январе 2020 года планируется старт эксперимента по маркировке минеральной воды. Это станет очередным шагом на пути к обязательной маркировке всех товаров, последовательное введение которой Правительство планирует завершить к 2024 году.

Маркировка предполагает изменения бизнес-процессов, которые непосредственно затронут бухгалтеров. Потребуется переход на электронный документооборот, марки будут отражаться в универсальных передаточных документах (УПД) и кассовых чеках, т.е. в документах, за которые отвечает бухгалтер.

Официальным оператором государственной информационной системы маркировки товаров (ГИСМ) в РФ назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Александр Смирнов, руководитель проекта и заместитель главного конструктора ЦРПТ, рассказал слушателям о единой системе маркировки и про-слеживания товаров в РФ, поэтапном введении обязательной маркировки.

С 1 марта 2020 года запрещается оборот немаркированных обувных товаров. До этого момента все обувные товары, введенные в оборот, должны быть промаркированы. Если у организации есть обувь, приобретенная до 1 марта, но полученная после 1 марта 2020 года – необходимо промаркировать ее до 1 апреля. При продаже обуви в розницу сведения передаются в информационную систему «Честный знак» с помощью онлайн-касс. Остальные продавцы и производители подают в систему данные о приемке и реализации обуви с помощью универсального передаточного документа (УПД), подписанного усиленной электрон-ной цифровой подписью, не позднее 3 рабочих дней со дня отгрузки (передачи, приемки) товара. УПД, подписанный с двух сторон, оператор электронного документооборота передает в систему маркировки.

Маркировка табака была введена 1 июля 2019 года. С этой даты производство и ввоз табачной продукции без кода идентификации запрещен. При этом ее розничная продажа возможна только при условии передачи данных о реализации в систему мониторинга. Но продавать немаркированный табак все еще можно. Это касается продукции, произведенной или ввезенной в РФ до указанной даты. Остатки немаркированных сигарет и папирос можно реализовать до 1 июля 2020 года, а остальную продукцию – до 1 июля 2021 года.

Программы системы «1С:Предпрятие 8» уже готовы для решения этих задач, они комплексно автоматизирует работу с продукцией, подлежащей обязательной маркировке. Например, поддержка различных операций по маркировке обуви и табака уже реализована в программах «1С:Бухгалтерия», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Розница». Выпущена версия 2.4.10 системы «1С:ERP Управление предприятием» с поддержкой полного цикла маркировки производства и оборота обуви и табака. Механизм маркировки лекарственных препаратов реализован в решениях «1С:Библиотека интеграции с МДЛП», «1С:Розница.Аптека», «1С:Управление аптечной сетью», «1С:Медицина.Больничная аптека», «1С:Медицина.Стоматологическая клиника». Для удобства пользователей современных решений системы «1С:Предприятие 8» взаимодействие с разными государственными информационными системами маркировки сделано максимально похожим. Все операции обмена с ГИСМ объединены в рабочем месте «1С:Маркировка». В нем можно настроить обмен, оформлять и контролировать все операции. Об этом рассказал слушателям Василий Евгеньевич Харитонов, эксперт фирмы 1С.

Всемирный Банк опубликовал результаты ежегодного рейтинга Doing Business, который оценивает удобство ведения бизнеса в 190 странах мира. В Doing Business-2020 Россия поднялась на три позиции и вышла на 28 место. Это стало возможным, в том числе, благодаря высокому уровню автоматизации российских предприятий.

В числе основных факторов, повлиявших на успех России, Всемирный Банк назвал совершенствование программных решений фирмы "1С" для расчета налогов и зарплаты. Другими ключевыми катализаторами роста стали: ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, усиление защиты миноритарных акционеров за счет большей корпоративной прозрачности и ускорение рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат средств по НДС.

Фирма 1С продолжает развивать «1С:Бухгалтерию 8». Олег Владимирович Фогель, руководитель отдела разработки программ бухгалтерского учета фирмы 1С, рассказал о новых возможностях редакции 3.0. В ней поддержан новый налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход, упрощен учет обеспечений обязательств (платежей) по договорам, реализован помощник заполнения за-явления на патент, расшифрованы показатели в декларации по налогу на прибыль, появились новые инструменты для заполнения путевых листов и автоматического учета топлива и др.

В «1С:Бухгалтерию 8» включен новый сервис «1С:Кредит», который позволяет прямо из программы оформить заявку на получение кредита и отправить ее в банк. «1С:Кредит» в автоматическом режиме заполняет всю необходимую банку отчетность, выполняет подписание заявки квалифицированной электронной подписью (сертификат 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, или 1С:Подпись). В течение суток сервис получает решение банка с указанием ставки, максимальной суммы и срока кредита, а также срока действия предложения. В форме решения можно уточнить условия кредита и известить банк о своей заинтересованности.

«Мобильная бухгалтерия» от 1С позволяет вести учет как индивидуальных предпринимателей, так и организаций, поддерживает как общий, так и упрощенный режимы налогообложения, а также ЕНВД. С помощью "Мобильной бухгалтерии" можно оперативно просматривать и выписывать накладные и акты, документы поступления и расхода денежных средств, выполнять сверку расчетов с контрагентами. На мониторе руководителя доступно и наглядно отображается текущее состояние дел организации – остатки денежных средств на счетах и в кассе, поступления и расходы, продажи по контрагентам и группам товаров и т.д. Для упрощения работы пользователя в "Мобильной бухгалтерии" реализован прямой обмен с банками по стандарту Directbank, который позволяет одним нажатием загрузить в приложение информацию обо всех поступлениях на расчетный счет. При оформлении платежек в банк или налоговую программа сама запол-нит коды, наименование и банковские реквизиты получателя.

Все данные сохраняются в облачном хранилище, откуда их можно восстановить при смене телефона. Синхронизация с «1С:Бухгалтерией» выполняется автоматически при запуске приложения или в любой момент в процессе работы по запросу пользователя.

Кроме того, приложение теперь доступно и для пользователей облачных решений «1С:БизнесСтарт», «1С:Бухгалтерия 8», «1С:БухОбслуживание», «1С:Предприниматель», «1С:Бухгалтерия 8 СПЕЦ/КОРП».

Эксперт фирмы 1С Никита Яковлевич Арипов представил гостям «Дня Бухгалтерии» два новых решения для бухгалтерского учета и подготовки отчетности в соответствии с особенностями деятельности некоммерческих организаций.

«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» предназначена для любых некоммерческих организаций, применяющих хозрасчетный план счетов, например, образовательных, общественных и религиозных учреждений. Программа создана на основе «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, и позволяет отражать регулярную деятельность НКО с учетом их специфики, готовить и отправлять регламентированную отчетность в контролирующие органы с помощью сервиса 1С-Отчетность.

«1С:Садовод» – решение для садовых и огородных некоммерческих товариществ. Оно учитывает новые правила учета и отчетности в СНТ и ОНТ, вступившие в силу 1 января 2019 года (Федеральный закон №№ 217-ФЗ от 29.07.2017). Программа позволяет вести учет расходов, участков СНТ (ОНТ) и взносов участников, рассылать квитанции на оплату, заполнять регламентированные отчеты. Вся необходимая отчетность формируется автоматически, а программа заранее предупреждает о сроках ее сдачи. На сай-те sadovod.1cfresh.com можно получить бесплатный тестовый доступ к программе на 30 дней.

Об особенностях отчетной кампании за 2019 год рассказала Елена Николаевна Кудинова, эксперт фирмы «1С».

В едином рабочем месте «1С-Отчетность», реализованном в учетных программах 1С для подготовки и сдачи отчетности, а также обмена документами с контролирующими органами, появился новый удобный помощник "Сверка налогов в ФНС". Помощник сравнивает данные о взаиморасчетах в системе ФНС с аналогичными данными «1С:Бухгалтерии 8» и автоматически отражает в программе результат сверки по каждому платежу. Это позволяет оперативно выявлять задолженности, начисленные пени и штрафы. Чтобы разобраться с проблемами, пользователям больше не нужно ехать в налоговую – проверить, дошли ли платежи до налоговой, можно напрямую из программы в онлайн-режиме.

Избежать ошибок при подготовке отчетности помогут встроенные в «1С:Предприятие» удобные сервисы: «1С:Контрагент» – для автозаполнения реквизитов контрагентов в первичных документах; «1СПАРК Риски» – для управления налоговыми рисками и оценки надежности контрагентов; "1С:Сверка" – для автоматической сверки счетов-фактур с поставщиками и покупателями. Также при подготовке отчетности рекомендуется использовать материалы информационной системы 1С:ИТС (разделы «Отчетность», «Налоги и взносы»).

Все участники Дня Бухгалтерии получили в подарок новое издание главного бухгалтерского бестселлера – книги «Практический годовой отчет за 2019 год» д.э.н., профессора С.А.Харитонова.

В семинаре «День Бухгалтерии» вместе с фирмой "1С" приняли активное участие ведущие московские партнеры сети «1С:Франчайзинг» «1С-Рарус», «1С:Сервистренд», «Калуга Астрал», ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ», SmartWay, ГК «Решение, «АСТРАЛ-М», «Артифекс-2», «1С-Партнерка», а также компании «Бухгалтерфон Сервис», НЭП, «Такском», «ИПБ России», Московский кредитный банк, Банк Развитие-Столица, СМП Банк и др.