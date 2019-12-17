QIWI представила портал Qampus для организации обучения сотрудников

QIWI объявила о выводе на рынок Qampus — портала для организации обучения сотрудников в компаниях. Ключевое отличие Qampus от других образовательных сервисов в том, что фокус сделан на создании в компании корпоративной культуры обучения, в которой сотрудники будут осознанно формировать свою траекторию развития и самостоятельно составлять свои учебные планы, записываясь на нужные курсы. Портал аккумулирует все учебные материалы компании: книги, видео, карточки с информацией об учебных курсах и тренингах — в одном месте, а его наполнением может заниматься как HR-отдел или отдел обучения, так и сами сотрудники.

Кроме того, любой материал можно порекомендовать коллегам или оставить к нему отзыв на платформе. Такие отзывы формируют рейтинг курса на Qampus — а он обеспечивает прозрачность и облегчает другим сотрудникам выбор лучших курсов из числа уже рекомендованных. Это позволяет им ориентироваться в огромном количестве возможностей для обучения.

Другая важная функция сервиса — автоматизация процессов организации очного обучения: при добавлении платного курса в учебный план система отправляет запрос на согласование ответственным лицам, и после одобрения заявки сотрудник получает приглашение. Сотрудники отдела обучения имеют полноценную систему управления заявками и учебными мероприятиями.

«Изначально Qampus был внутренним проектом QIWI, — сказала руководитель отдела обучения QIWI Дарья Кузнецова. — Мы смогли создать такой сервис для наших сотрудников, благодаря которому удобно и комфортно учиться, развиваться и строить свою траекторию развития, при этом он помогает выстроить работу отдела обучения с точки зрения сбора потребностей, бюджетирования и организации всех видов обучения в одном месте. За год работы порталом регулярно стали пользоваться 87% сотрудников компании, а активность в обучении увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом».

«Разрабатывая Qampus, мы ориентировались на потребности современных Digital-компаний, для которых главная ценность — вовлеченные сотрудники. При разработке мы уделили особое внимание простоте использования. Чтобы любой пользователь — рядовой сотрудник, руководитель или HR — без проблем могли как находить и изучать материалы, так и самостоятельно добавлять материалы на портал, тем самым развивая процессы обучения в компании», — отметил продуктовый менеджер Qampus Александр Сотников.

Фактором, повлиявшим на решение продвигать сервис на внешний рынок, стал запрос бизнеса на подобные сервисы. Так, по данным исследования QIWI, в 62% компаний корпоративное обучение проводится с помощью внутренних ресурсов. При этом в 35% компаний отметили, что прибегают к помощи онлайн-платформ для вебинаров, которые не дают возможности для организации очного обучения, а в 26% компаний заявили, что не пользуются какими-либо техническими решениями в образовательных целях.

Первым клиентом Qampus стал банк «Точка», также запущен пилотный проект с картой рассрочки «Совесть». Для «Точки» проект был кастомизирован под потребности компании: некоторые функции были доработаны, а другие временно закрыты для использования.

«Здорово, что ребята очень легко берут доработки и стараются сделать систему максимально удобной для нас, — сказала Эльвира Фарвазова, HR бизнес-партнер «Точки». — Мы зашили в Qampus ту логику работы с компетенциями, которая сейчас существует в нашем банке. Суть сервиса сводится к осознанности и самообразованию — а это отвечает философии нашей компании, которая работает по принципам холакратии. С помощью новой системы мы хотим дать каждому сотруднику возможность развиваться именно в той области, которая ему интересна».

В декабре проект Qampus получил премию «Время инноваций» в Баку в номинации «Инновация года в корпоративном обучении».