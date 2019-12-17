Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и браузера «Спутник»

Astra Linux и «ПП «Спутник» объявили об успешном завершении тестирования своих продуктов: операционных систем семейства Аstra Linux и браузера «Спутник». В ходе испытаний подтверждена полная совместимость и корректность работы браузера «Спутник» версии 4.1, корпоративного браузера «Спутник» версии 4.1 c операционной системой общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12 и операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

Корпоративным пользователям операционных систем Astra Linux теперь доступен ряд преимуществ от стабильной работы с браузером «Спутник»: например, поддержка устаревших, но использующихся в корпоративных продуктах, технологий (ActiveX, Java Applet или Silverlight), оформление дизайна браузера в корпоративном стиле и связь с внутренними системами компании, глубокой интеграции браузера с корпоративными системами, в частности, с системами электронного документооборота или справочником сотрудников.

Для администраторов корпоративных локальных сетей на базе операционных систем Astra Linux использование браузера «Спутник» позволяет удобно, быстро и гарантированно доставлять объявления и внутренние новости компании до сотрудников, гибко настраивать браузер под нужды различных подразделений компании, а также собирать и анализировать сведения о взаимодействии сотрудников с браузером. Эту информацию можно использовать для формирования различных отчетов, например, отчет о доступности и работоспособности внутренних систем компании.

Максим Хромов, генеральный директор «ПП «Спутник», сказал: «Технологическая совместимость нашего браузера с семейством операционных систем Astra Linux позволит предоставить нашим общим клиентам полный спектр решений, который отлично подходит для нужд корпоративных заказчиков. Мы создаем браузер для тех, кто дорожит своей информацией. Сейчас уровень защиты в браузере "Спутник" позволяет работать с защищенным документооборотом внутри государственных ведомств и на электронных торговых площадках, где необходимо использовать электронную подпись. Партнерство с ГК Astra Linux поднимает безопасность такой работы на новый уровень, так как в основе решений обеих компаний лежат отечественные технологии в области защиты и обеспечения доступности данных».

Роман Мылицын, директор по продукту ГК Astra Linux, сказал: «Активная ИТ-кооперация по созданию доверенных технологических стеков программно-аппаратных продуктов – основной тренд российского рынка разработки. Количество партнеров и совместимых решений с ОС Astra Linux растет с каждым днем. Наше сотрудничество с "ПП Спутник" стало закономерным шагом для обеих компаний, так как позволяет серьезно расширить предложение для заказчиков из государственного и корпоративного сектора, для которых защита информации – основное требование при создании своих информационных инфраструктур».