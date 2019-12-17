Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных

Oracle объявила о позиционировании среди лидеров в двух недавних отчетах Gartner по базам данных. Она заняла первое место во всех четырех сценариях использования СУБД согласно отчету Gartner «Критические возможности операционных СУБД» за 2019 год (Critical Capabilities for Operational Database Management Systems) и вошла в число лидеров магического квадранта по операционным СУБД за 2019 год (Magic Quadrant for Operational Database Management Systems.

Самоуправляемая автономная база данных Oracle Autonomous Database устраняет сложность, исключает человеческие ошибки и сокращает потребность в ручной настройке, обеспечивая высочайшую надежность, производительность и безопасность при низких затратах.

«Мы считаем, что позиционирование в этих отчетах – признание продолжающегося лидерства корпорации Oracle на рынке СУБД и результат нашего постоянного вклада в развитие технологий баз данных, – отметил Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Database Server Technologies. – В своих облачных и локальных предложениях Oracle продолжает предоставлять беспрецедентную производительность, надежность, безопасность и новейшие передовые технологии».

Oracle полагает, что позиционирование в сегменте лидеров магического квадранта Gartner по операционным СУБД достигается благодаря постоянным инновациям во всем портфолио систем управления базами данных. Автономная база данных Oracle Autonomous Database доступна в облаке и скоро будет доступна для развертывания в собственных дата-центрах заказчиков по модели «облако у клиента» Oracle Generation 2 Cloud at Customer. Oracle Database 19c включает в себя все последние инновации в области баз данных и представляет собой релиз Oracle Database 12c Release 2 с долгосрочной поддержкой. Oracle также недавно начала отгрузки интегрированного комплекса Oracle Exadata Database Machine X8M, в котором используется постоянная память Intel Optane DC и инновационные технологии RDMA для баз данных, что обеспечивает до 20 раз более низкие показатели задержки, чем у любых массивов хранения данных на флэш-памяти (All Flash Array).

В отчете Gartner по критическим возможностям операционных СУБД Oracle Database снова заняла первое место во всех четырех основных сценариях использования операционной базы данных: традиционные транзакции, работа с распределенными переменными данными, обработка событий/данных «в движении» и расширенные транзакции.

Oracle также демонстрирует свою готовность продолжать совершенствовать конвергентную базу данных, которая облегчает создание разработчиками мультимодельных, управляемых данными приложений. База данных Oracle теперь реализует несколько разных возможностей шардинга, улучшенное автоматическое распределение данных, что особенно важно при гипермасштабировании и развертывании гибридного облака.

Автономная база данных Oracle Autonomous Database опирается на 40-летний опыт Oracle поддержки самых требовательных приложений в мире. Первая в своем классе и уникальная автономная база данных Oracle использует инновационные алгоритмы машинного обучения, чтобы реализовать возможности самоуправления, самовосстановления и самозащиты со свойственной облаку эластичностью и экономией за счет масштаба. Полностью автономное выполнение операций с базами данных и инфраструктурой, таких как патчинг, настройка и обновление, сокращает административные расходы и позволяет разработчикам, бизнес-аналитикам и специалистам по обработке данных сосредоточиться на инновациях и получении из данных ценной информации.