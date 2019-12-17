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«Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Московская пивоваренная компания» завершила проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor для защиты своих конфиденциальных информационных активов. DLP-система разработки «Ростелеком-Солар» поможет компании защитить весь массив документации, относящейся к коммерческой тайне предприятия, а также персональные данные сотрудников и клиентов «Московской пивоваренной компании».

В процессе выбора системы защиты от утечек пивоваренная компания провела пилотные тестирования всех ведущих российских DLP-решений и по итогам сделала выбор в пользу системы защиты от утечек Solar Dozor. Ключевыми преимуществами данного решения для компании стали высокопрофессиональная сервисная поддержка пилотного проекта со стороны команды специалистов «Ростелеком-Солар», а также единый интуитивный интерфейс системы, гибкость настройки политик, полнота данных в досье персон (сотрудников и контрагентов).

Для коммерческой эксплуатации «Московская пивоваренная компания» выбрала базовый модуль Dozor Core, отвечающий за реализацию основных функций системы – фильтрации и хранения данных, поиска и управления событиями и инцидентами информационной безопасности, а также механизмов ведения досье персон. Кроме того, компания использует модули-перехватчики почтового и сетевого трафика, мониторинга активности сотрудников на рабочих станциях, инспектирования файловых хранилищ на предмет нарушения правил хранения конфиденциальной информации.

Галина Рябова, руководитель центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар», отметила: «Информация, относящаяся к категории коммерческой тайны, является одним из наиболее ценных активов для компаний пивоваренной отрасли. Это и секреты производства, и ингредиенты и рецептура создания напитков, и стратегия маркетингового продвижения продуктов, и информация о финансово-хозяйственной деятельности. Надежная защита этой информации является одним из стратегических приоритетов для «Московской пивоваренной компании». Теперь компания успешно решает эту задачу с помощью развитой функциональности нашей DLP-системы».

Solar Dozor — система для предотвращения утечек конфиденциальной информации (Data Leak Prevention, DLP). Ее возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Кроме этого, Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет выявлять аномалии поведения, круг общения и приватные контакты сотрудников, а также профилировать их на основе устойчивых паттернов поведения.

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