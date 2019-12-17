Х5 автоматизировала тендерные закупки сахара в торговой сети «Пятерочка»

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, подвела итоги пилота по автоматизации тендерных закупок сахара, соли и других товаров категории «Бакалея» в торговой сети «Пятерочка». Решение, созданное на основе алгоритмов BigData X5, позволяет оптимизировать процесс закупки.

Автоматизация затронула практически все стадии процесса тендерных закупок: от прогноза необходимого объема продукции до создания заказа и графика поставок по дням. При формировании лотов для участников тендера учитывается несколько параметров, такие как цена продукции на бирже, история предыдущих торгов, сезонность и т.д.

С апреля 2019 г. решение успешно работает в пилотном режиме для 20 наименований продукции категории «Бакалея» в макрорегионе «Волга» торговой сети «Пятерочка», обеспечивая 1326 магазинов. Это самые востребованные у покупателей товары категории: сахар, соль, рис, горох, крупы, хлопья. Тестирование показало, что автоматизированный подход позволяет повысить точность прогноза требуемых объемов, снизить влияние человеческого фактора. Система также способна мониторить и анализировать весь процесс, определять его эффективность и этапы, требующие оптимизации, а также аккумулировать пользовательскую экспертизу для дальнейшего повышения качества процесса.

В ближайшее время компания планирует расширение новой системы в категории «Бакалея» на все регионы присутствия торговой сети «Пятерочка», включение новых категорий тендерных позиций, а также реализацию решения в других сетях Х5.