ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins

ANSYS и Microsoft объявили о разработке расширения Microsoft Azure Digital Twins – специализированной службы для разработки расширенных решений пространственной аналитики интернета вещей, с помощью ANSYS Twin Builder. Это позволит клиентам компаний значительно улучшить производственные процессы. Сотрудничество даст возможность более точно прогнозировать будущую производительность объекта, сократить незапланированные расходы на простои и в результате – снизить затраты на обслуживание продукта и ускорить вывод высококачественных изделий на рынок.

Промышленные компании инвестируют миллионы долларов, чтобы создавать, поддерживать и отслеживать производительность активов, оборудования и транспортных средств, удаленно развернутых с помощью Интернета вещей (IoT). Для максимального увеличения надежности и эффективности продукта в условиях эксплуатации предприятию требуется цифровой двойник – виртуальный прототип системы размещенного объекта. Данные цифровых двойников используются, чтобы улучшать программы профилактического обслуживания, инициировать бизнес-модели следующего поколения и оперативно корректировать разработку продукта.

Azure Digital Twins поможет создавать комплексные модели физических сред с полной поддержкой двусторонней связи устройств IoT и Edge. Благодаря сотрудничеству ANSYS и Microsoft производители, моделирующие и соединяющие объекты с помощью Azure Digital Twins, могут оптимизировать их производство и эксплуатацию, используя ANSYS Twin Builder.

Сотрудничество Microsoft и ANSYS ориентировано на крупные предприятия, разрабатывающие собственные платформы на базе Microsoft Azure Cloud. Интеграция, созданная совместными усилиями ANSYS и Microsoft, предложит два направления: набор инструментов и язык определения цифровых двойников (digital twin definition language, DTDL).

Набор инструментов предлагает инженерам возможность выбирать готовые решения для добавления к проприетарной платформе. В нем будет доступен ANSYS Twin Builder, чтобы инженеры могли добавить технологию численного моделирования на основе физических процессов в свои платформы.

«Поскольку промышленным компаниям требуются обширные эксплуатационные данные и эффективная аналитическая оценка, чтобы в последствии оптимизировать производительность развернутых активов, партнеры экосистемы должны сотрудничать для формирования бизнес-решений, – сказал Эрик Бантеньи (Eric Bantegnie), вице-президент и генеральный менеджер ANSYS. – Дополнительный поток данных численного моделирования от ANSYS Twin Builder приумножит возможности IoT-сервисов Microsoft Azure и значительно улучшит понимание эффективности активов у их клиентов».

«В связи с тем, что клиенты Microsoft Azure внедряют IoT и цифровые двойники для понимания своих бизнес-активов в режиме реального времени, многие теперь ищут аналитические инструменты, которые помогут им обрести новые идеи. Сотрудничество с ANSYS для расширения Azure Digital Twins даст нашим клиентам представление об эффективности их развернутых активов, используя аналитику на базе физических процессов и численного моделирования», - отметил Сэм Джордж (Sam George), корпоративный вице-президент Azure IoT в корпорации Microsoft.