«Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense

«Первый бит» внедрил в московском офисе Philips программу Qlik Sense и разработал на ее базе BI-систему. Это позволило компании повысить эффективность управления продаж.

Компания Philips работает на российском рынке практически с момента основания: в 1914 году было открыто первое представительство в Санкт-Петербурге. Как и во всем мире, приоритетные продуктовые направления компании менялись со временем. В настоящий момент Philips занимается производством и продажей высокотехнологичной продукции в двух основных направлениях: медицинская техника и персональный уход.

Компания имеет разнообразные источники постоянно поступающей информации, которую необходимо анализировать. Для эффективного управления продажами московский офис Philips нуждался в разноплановой аналитике.

До проекта для бизнес-анализа в Philips использовали программный продукт Qlik Sense. Система эксплуатировалась недолго, так как в нее нельзя было автоматически перенести данные. Поэтому сотрудникам приходилось вручную переносить их в приложение для дальнейшего бизнес-анализа. Все это не только отнимало много времени и было малоэффективным, но и не позволяло московскому офису получить максимальную выгоду от доступного инструментария Qlik Sense.

Для развития корпоративной системы бизнес-анализа Qlik Sense специалисты Philips искали проверенного интегратора. Им оказался «Первый бит». Эта компания зарекомендовала себя в качестве ведущего эксперта в области BI, работы с решениями Qlik.

Эксперты «Первого бита» предложили разработку специализированного решения, которое должно было стать для Philips универсальным и комплексным инструментом для анализа реальных разноплановых данных.

В результате проекта в московском офисе Philips было создана система для принятия стратегических управленческих решений на основе реальных данных компании.

«В настоящее время BI-система в компании Philips позволяет отслеживать все критичные для бизнеса показатели как по текущим, так и по завершенным проектам в области продаж. При необходимости можно просмотреть детали жизненного цикла каждого проекта», - отметил ИТ бизнес-аналитик компании Phillips Александр Провоторов.

Наиболее значимыми из исследуемых показателей являются: продажи sell-in и sell-out; прогнозирование продаж; маржинальный доход; планируемый доход; продажи по территориям; продажи по бизнес-группам; продажи по менеджерам.

Показатели отображаются в виде графических панелей с возможностью детализации, а также фильтрации продукции.

Кроме того, новое решение позволило компании Philips начать полноценно использовать все данные для проведения бизнес-анализа. Автоматическая интеграция с источниками данных позволила сократить ресурсы и время, необходимые для проведения BI-анализа.