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Разработка «Росэлектроники» превратит электросети в сети для интернета вещей

Интеграция Электроника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выводит на рынок разработку для создания сетей промышленного интернета вещей с использованием линий электропередачи. Решение позволяет оперативно разворачивать телекоммуникационные сети в районах, где отсутствует проводная, спутниковая или сотовая связь, и осуществлять двустороннюю одновременную передачу данных.

Решение, созданное НИИССУ (входит в «Росэлектронику»), может использоваться для передачи голосовой информации, видео, телеметрических и других данных. В том числе для дистанционного контроля объектов (например, энергетических), фиксации нештатных ситуаций, организации видеонаблюдения на электростанциях, газопроводах и других энергетических объектах. Технология позволит принимать превентивные меры для предотвращения аварий.

Разработка основана на технологии широкополосной передачи данных через линии электропередачи (BPL – Broadband over Power Lines). Для передачи телекоммуникационного трафика используются специализированные BPL-модемы, подключенные к электрическим сетям. Оборудование работает на ЛЭП напряжением от 0,4 до 35 кВ.

«Для удаленных промышленных объектов организация связи по линиям электроснабжения – оптимальное и порой единственное решение, позволяющее реализовать технологию промышленного интернета вещей. Создание сетей передачи данных на базе ЛЭП значительно дешевле прокладки волоконно-оптической линии связи, а стоимость российского оборудования в пять раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Кроме того, решение отличается простотой и оперативностью внедрения – на установку комплекта "точка-точка" требуется всего один день. На сегодняшний день специалисты "Росэлектроники" начали создание пилотных зон для тестирования технологии в интересах нефтегазовых структур и компаний, работающих в сфере рельсового электрического транспорта», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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