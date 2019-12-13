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ГК «Сидиси» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Сидиси» (CDC) интегрировала мобильное приложение для курьерской доставки Pony Express с терминалами приема карт и корпоративной системой компании. Реализованное решение позволяет принимать оплату картой или наличными в полном соответствии с актуальным законодательством о контрольно-кассовой технике.

Проектная команда ГК «Сидиси» развивает мобильное приложение «ОПТИМУМ Смарт Курьер» для универсального логистического оператора Pony express («Фрейт линк») с 2018 года. Очередная доработка решения позволяет принимать оплату услуг как наличными, так и картой.

Работает приложение так: сумма оплаты вносится на мобильном устройстве курьера, затем по каналу Bluetooth оно соединяется с терминалом оплаты, к которому прикладывается карта. Информация об оплате поступает в мобильное приложение и корпоративную систему компании

«ОПТИМУМ Смарт Курьер» — мобильное приложение для автоматизации работы сотрудников курьерской службы, позволяющее оптимизировать процесс доставки товара клиентам, а также автоматически передавать электронные версии чеков оператору фискальных данных в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Новой версией приложения уже оснащены более 1 тыс. курьеров Pony Express.

По словам представителей «ФРЕЙТ ЛИНК», помимо соблюдения законодательных норм, мобильное решение «ОПТИМУМ Смарт Курьер» обеспечивает высокий уровень обслуживания и доступ к новым сервисам для клиентов, а также вносит свой вклад в повышение эффективности работы курьеров.

Управляющий директор ГК «Сидиси» Алексей Горячев отметил: «Платформа «ОПТИМУМ» позволяет внедрять новый функционал и дополнительные модули в работающее решение в короткие сроки. Реализация нового этапа проекта в Pony express заняла всего 2 месяца. В ближайших планах - внедрение функционала облачной фискализации и модуля сбора отправлений».

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