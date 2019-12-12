REG.RU запустил облако на базе технологии виртуализации VMware

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запускает услугу облачной инфраструктуры на базе технологии виртуализации VMware. Теперь клиенты компании смогут создать свой парк виртуальных серверов и самостоятельно управлять ими. Решение подойдёт представителям малого и среднего бизнеса, а также разработчикам и создателям production-сайтов.

VMware — американская компания, лидер рынка разработки облачных технологий и поставщик современных катастрофоустойчивых решений в области серверной и сетевой виртуализации. Облачная инфраструктура VMware позволяет:

Контролировать сеть и инфраструктуру собственного виртуального дата-центра: быстрое создание, клонирование, миграция и апгрейд серверов.

Размещать произвольное количество виртуальных серверов и сетей в рамках заказанных ресурсов.

Устанавливать любую известную ОС и администрировать её.

Управлять виртуальным дата-центром с помощью платформы VMware vCloud Director: шаблоны конфигурации систем упрощают работу с сервером.

Оперативно развёртывать облачный ЦОД с помощью шаблонов.

За несколько минут добавлять квоты, если потребуется больше мощности: выделение ресурсов — ядер процессора, памяти или места на диске — не зависит от загрузки системы другими клиентами.

Преимущества заказа облака на базе WMware в REG.RU — это неограниченное число виртуальных машин, возможность резервирования ресурсов клиента, а также отказоустойчивость дата-центров хостинг-провайдера. Кроме того, важно, что все серверы REG.RU, на которых будет располагаться облачное решение VMware, физически находятся в России, а значит, отвечают актуальным требованиям закона о локализации персональных данных россиян.

Стоимость ежемесячной аренды виртуальной инфраструктуры зависит от выбранных ресурсов. Например, рекомендуемая минимальная конфигурация в два процессорных ядра, 8 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ хранилища vSSD будет стоить всего 4220 рублей в месяц. А виртуальный дата-центр с четырьмя процессорными ядрами vCPU, 16 ГБ оперативной памяти, 200 ГБ хранилища vHDD и одним маршрутизируемым внешним IP-адресом будет стоить 11640 рублей в месяц.

Подробно ознакомиться с тарифами можно на странице услуги — https://www.reg.ru/vmware/.

Виртуальная инфраструктура VMware будет интересна малому и среднему бизнесу для размещения основной IT-инфраструктуры компании, создания резервной площадки, организации корпоративного облака или тестовой среды. Такой парк виртуальных серверов не требует затрат на оборудование и серверные помещения — все данные размещаются в безопасном облаке, которое при необходимости быстро масштабируется и подстраивается под различные нужды.

Стартапы и небольшие фирмы смогут арендовать серверы на необходимый период для тестирования проектов, а также использовать их в качестве временного центра обработки данных.

«Облачные технологии всё больше проникают не только в бизнес, но и в нашу жизнь — даже личные файлы мы теперь доверяем виртуальным накопителям, а не флешкам и физическим дискам. Благодаря облачным ЦОД реализация грандиозных идей и проектов стала доступна не только корпорациям-гигантам, но и малому бизнесу. И сегодня компания REG.RU предоставляет своим клиентам такую возможность», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.