Konica Minolta и Zenkoukai разработали решение для оптимизации работы медицинского персонала в Японии

Konica Minolta объявила о создании нового сервиса Care Director Service для оптимизации работы медицинского персонала. В его основе лежит анализ широкого спектра данных, которые собирают медицинские учреждения. Компания будет предлагать решение в Японии.

Сервис Care Director Service разработан компанией Konica Minolta QOL Solutions, которая специализируется на решениях для организации ухода за больными и пожилыми людьми, совместно с корпорацией по социальному обеспечению Zenkoukai.

Новый сервис Konica Minolta предназначен для обучения медицинского персонала как профессиональных «менеджеров по уходу». Он позволяет повысить эффективность и качество помощи за счет обучения персонала. Медицинские работники смогут самостоятельно принимать обоснованные решения и сосредоточиться на уходе за пациентами.

Сервис Care Director Service анализирует данные, полученные благодаря решению HitomeQ Care Support (также разработанному Konica Minolta QOL). Решение действует следующим образом: на потолке располагается датчик, который распознает движения пациента и отправляет оповещение с видеозаписью на смартфон медицинского работника. В случае экстренной ситуации, например, если пациент упал, Care Support Solution автоматически фиксирует отснятый материал. Сразу после оказания помощи сотрудник может создать отчет на смартфоне.

Таким образом, Care Director Service дает возможность проводить всесторонний анализ данных с датчиков и отчетов по уходу. Сотрудники могут верно оценивать ситуацию и обеспечивать пациентам необходимый уход.

Сервис Care Director Service позволяет медицинскому персоналу принимать самостоятельные решения, чтобы помощь своевременно предоставлять помощь. Например, на основе данных о фазах сна и пробуждения медицинские работники могут предположить, в какое время проснется человек. Это сократит нагрузку на сотрудников во время ночных смен и улучшит сон пациентов.

В Care Director Service реализованы три этапа работы: обучение, коучинг и удаленная поддержка. Во время обучения образовательная программа помогает медицинскому персоналу приобрести специализированные для сферы ухода навыки.

Этап коучинга длится около двух месяцев – в это время инструктор Konica Minolta посещает медицинские учреждения и помогает внедрять процессы, разрабатывать правила, определять меры по оптимизации, а также закреплять знания, полученные при обучении.

На стадии удаленной поддержки инструкторы дистанционно помогают «менеджерам по уходу» анализировать полученные данные, а также вести мониторинг, формировать отчетность и консультировать других сотрудников.

При разработке Care Director Service корпорация Zenkoukai отвечала за определение необходимых навыков «менеджеров по уходу» и разработку материалов для электронного и очного обучения. Благодаря таким мерам выросла производительность персонала – в основном, за счет увеличения количества пациентов, за которых отвечает сотрудник. Использование технологий и концепции кайдзен позволили увеличить показатель с 1,86 до 2,79.

Konica Minolta QOL Solutions отвечала за разработку программы коучинга и удаленной поддержки, а также создание инфраструктуры, подходящей для формирования процессов на базе анализа данных.