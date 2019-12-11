X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, Росбанк и Национальная система платежных карт (НСПК) провели успешную оплату через Систему быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду. Х5 стала первым продуктовым ритейлером, который провел оплату с помощью новой технологии.

Техническую возможность с2b-операции – оплату покупки с помощью Системы быстрых платежей по QR-коду – обеспечил Росбанк. Операции были проведены на кассе самообслуживания, разработанной в Х5 и расположенной в лаборатории инноваций. Для совершения оплаты через СБП достаточно отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение «Росбанк онлайн» или другого банка-участника СБП, реализовавшего данную функциональность, и подтвердить операцию. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке. Динамический QR-код — код, в который уже «зашита» сумма покупки, что позволяет торговой точке контролировать сумму операции, а покупателю – только подтверждать сумму оплаты.

«Одна из основных задач Х5 – сделать покупки в наших магазинах быстрыми и удобными, снизив их стоимость для компании. С появлением сервиса Системы быстрых платежей у клиентов появится новый инструмент расчетов с целым рядом преимуществ: моментальная оплата, удобный интерфейс и отсутствие необходимости использования банковской карты. Мы уверены, что этот сервис будет востребован нашими покупателями, а Компании удастся снизить расходы на банковское обслуживание безналичных платежей в Х5», – сказала Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group.

«Больше всего в Росбанке мы ценим комфорт наших клиентов, как корпоративных, так и физических лиц, и мы рады, что благодаря сотрудничеству с X5 и НСПК они получают возможность пользоваться по-настоящему передовым сервисом по оплате покупок. Кроме того, подобные проекты серьезно меняют ландшафт российского банковского рынка, и мы уверены, что в ближайшие несколько лет оплата по QR-кодам с помощью Системы быстрых платежей прочно войдет в повседневную жизнь россиян и станет столь же привычна, как оплата банковской картой», – отметила Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка.

«Разрабатывая различные сценарии с2b-платежей, мы предоставляем пользователям СБП новый удобный способ безналичной оплаты покупок, а нашим партнерским ТСП – еще одно интересное решение для бизнеса. Уверены, что со временем оплата через СБП будет набирать популярность в различных сегментах, а банки и ритейл продолжат развивать этот сервис для своих клиентов, делая этот способ оплаты не только удобным, но и выгодным», – сказал заместитель генерального директора НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Сергей Бочкарев.

По результатам развернутого тестирования новой технологии, планируемого в 2020 г., и анализа доработок ИТ-архитектуры магазина будет принято решение о сроках и масштабах разворачивания СБП в торговых сетях Х5.