Mail.ru Group начала продажи ПО для создания корпоративных соцсетей

Mail.ru Group объявила о старте продаж линейки программных продуктов для создания корпоративных социальных сетей, а также для цифровизации сферы управления персоналом в крупных и средних компаниях. В создание новых продуктов Mail.ru Group инвестировала более 500 млн руб. за последние три года; задействовано более 100 профессионалов.

Комплекс решений Mail.ru Group содержит несколько функциональных модулей, охватывающих основные сферы жизни сотрудника в компании: прием и onboarding, коммуникации, социализация, развитие компетенций, оценка и обратная связь, геймификация, сервисы самообслуживания работника. Программный комплекс разворачивается в инфраструктуре заказчика, доступны версии для десктопа и мобильных устройств.

При разработке решений и сервисов Mail.ru Group использовала опыт развития публичных социальных сетей: «Вконтакте» и «Одноклассников». Интернет-практики социализации переносятся в корпоративную среду, что позволяет трансформировать пользовательский опыт сотрудника на рабочем месте и повысить его вовлеченность в профессиональную деятельность.

В рамках проектов специалисты Mail.ru Group предлагают не только работу с программными инструментами и интеграцию, но и консалтинг в области социальных практик. В результате проекта департамент по работе с персоналом может получить доступ к социальной аналитике и HR Big Data по своей компании.

«С распространением социальных сетей люди привыкли общаться и использовать сервисы в интернете, и теперь они ожидают такого же пользовательского опыта на рабочем месте. Корпорациям нужен инструмент для борьбы за время, внимание и вовлеченность своих сотрудников. Таким инструментом становится корпоративная социальная сеть, которая будет основным каналом коммуникаций, социализации, доступа к сервисам для сотрудников. Важно, чтобы она была удобной и интересной для пользователей: только в этом случае она сможет выиграть в конкуренции с внешними ресурсами. Для создания этого уникального продукта мы использовали экспертизу в разработке соцсетей, накопленную Mail.ru Group», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии».