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«ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области

Интеграция Инфраструктура

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») и правительство Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Президент «ЭР-Телеком холдинга» Андрей Кузяев и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в целях реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории региона.

«ЭР-Телеком холдинг» планирует начать тестирование и предоставление услуг на базе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Помимо этого, предполагается интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру.

Ранее аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Иркутска и более чем 20 субъектов РФ.

Также планируется к реализации проект «Загородный интернет». Он предполагает строительство оптико-волоконной сети на территории 31 муниципального района Воронежской области в 2020-2023 гг. Инициатива направлена на развитие широкополосной сети доступа в интернет в частном секторе и сельской местности в целях устранения цифрового неравенства и повышения доступности телекоммуникационных услуг для населения и бизнеса.

«Проекты, которые мы реализуем, позволяют заметно и быстро изменить качество жизни простых людей. Умные технологии автоматизируют большинство рутинных процессов, повышая эффективность существующей инфраструктуры, обеспечивая безопасность и комфорт в городах и малых населенных пунктах. Уверен, что наша совместная работа с руководством Воронежской области позволит значительно расширить масштабы нашего сотрудничества», ─ сказал Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга».

На реализацию заявленных проектов на территории Воронежской области «ЭР-Телеком холдинг» планирует направить более 1,5 млрд руб.

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